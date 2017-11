Debate extendido. Si bien el gobierno ya anticipó que convocará a sesiones extraordinarias para debatir la movilidad jubilatoria, el presupuesto y las reformas laboral y tributaria.

El Gobierno nacional enviará hoy al Congreso su proyecto de reforma tributaria luego de haber escuchado a "todos los sectores", como anticipó el ministro Hacienda, Nicolás Dujovne.



El ministro señaló el viernes que la iniciativa reflejará lo discutido con los gobernadores y los distintos sectores consultados en las últimas dos semanas.



La reforma tributaria se aplicará en forma gradual, con una rebaja de los impuestos "en un período de cinco años", lo que a juicio del gobierno dará "mucha certidumbre".



Los cambios impositivos tendrán un impacto del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) en cinco años con un impacto neutro en términos de recursos, porque bajará el nivel de evasión impositiva y permitirá que la economía crezca más rápido, se asegura desde el Palacio de Hacienda.



Tras la reciente reunión del presidente Mauricio Macri con los gobernadores se dispuso que en la letra del proyecto se establezca coparticipar a las provincias la totalidad de lo que se recaude por el Impuesto a las Ganancias, con lo que aumentará el dinero que recibe Buenos Aires para compensar su pedido de actualizar el Fondo del Conurbano congelado desde 1996 para este distrito. Las provincias percibirán la misma cantidad de recursos que en la actualidad, pero ahora Buenos Aires podría sumar una cifra extra de $ 20.000 millones.



En base a esta iniciativa, la perdida del 20% que sufrirá el Anses por el recorte en Ganancias será compensada con la asignación del 100% de la recaudación proveniente del gravamen a los Créditos y Débitos Bancarios, conocido como impuesto al cheque, que en la actualidad se destina en una proporción de 70% para solventar al organismo previsional.



En líneas generales, los principales cambios se harán en los aportes y contribuciones de la seguridad social y el IVA y los impuestos a las ganancias corporativas y personales, sobre los créditos y débitos bancarios, los que gravan los combustibles y la transferencia de inmuebles.También se buscará un acuerdo con las provincias para reducir los impuestos de ingresos brutos, sellos y eliminar aduanas interiores.



Entre el conjunto de modificaciones pensadas para fomentar la inversión y el empleo se destacan la reducción en el impuesto a las ganancias corporativas no distribuidas (del 35% al 25% al 2021), la devolución anticipada de saldos a favor de IVA por inversiones,y la instrumentación del mínimo no imponible para contribuciones patronales (de $12.000 para 2022) y el incremento del pago a cuenta de Ganancias generado por el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios.

El mensaje de Macri: "No tener miedo"

El presidente, Mauricio Macri, aseguró que "ya no hay por qué tenerle miedo a todo aquello que se puede mejorar", repitió que su meta es "reducir la pobreza" y que sus objetivos para lograrlo son "desterrar la inflación", "crear reglas claras" y "fortalecer la República". En una nota de opinión que publicó ayer el diario La Voz del Interior, se refirió además a la búsqueda, con mandatarios de todo el país, para lograr un nuevo consenso fiscal.



"En la última elección, los argentinos dimos un gran paso: confirmamos nuestra decisión de cambiar. Decidimos profundizar la transformación que empezamos juntos hace casi dos años, y ahora, para traducir esta voluntad en hechos, es necesario establecer objetivos comunes y trabajar en equipo, más allá de las diferencias", señaló.



Asimismo, consideró que "el desafío es demasiado grande como para enredarnos en peleas o discusiones estériles sobre los fracasos del pasado y apostó a la consolidación de "una Argentina justa e integrada, en la que cada uno pueda elegir su proyecto de vida". Por eso, el Presidente llamó a la unidad de todos los sectores y expresó que "este es el momento de ir para adelante más juntos que nunca. Somos la generación que está cambiando la Argentina para siempre, no me canso de repetirlo, y recorrimos un largo camino para llegar a este punto". "Maduramos, entendimos que todos los problemas tienen solución y que esa solución depende de nosotros. Aprendimos que reformar es sinónimo de crecer, de evolucionar. Y empezamos a decirnos la verdad, a construir confianza y a dialogar buscando los consensos para seguir avanzando", continúo.