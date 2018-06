Mauricio Macri

"Ya firmé el decreto puente que el Gobierno le ofreció a la CGT para facilitar el aumento de 5% salarial para los meses de julio y agosto", confirmó Mauricio Macri en el brindis para los periodistas acreditados en la Casa Rosada. Consultado sobre las declaraciones de Hugo Moyano, que amenazó con realizar un paro de camioneros el próximo 14 de junio, dijo que "nos tiene que preocupar que sigan existiendo ese tipo de amenazas, esos comportamientos mafiosos".

El Presidente se tomó el trabajo de ir a buscar a los mozos para pedirles que acercaran las bandejas con las copas de champagne. Sin embargo, no probó una gota. Rodeado del jefe de Gabinete, Marcos Peña, el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y la titular del ENACOM, Silvana Giudice, Macri se mostró de buen humor, distendido por las novedades que en las próximas horas se van a conocer en torno al acuerdo con el FMI,y convencido de que en poco tiempo "todos los argentinos van a ver los beneficios" del mejoramiento en la economía. "Va a ser un gran acuerdo el que vamos a firmar", dijo.

La pregunta en torno al fútbol fue la que distendió. Un colega de La Nación le preguntó cómo veía a la selección con vistas al Mundial. "Me gusta no ir de favorito", contestó el Presidente, y comentó que vio muy bien a los jugadores cuando los visitó en Ezeiza. "Tuve una charla con (Javier) Mascherano y noté el buen ánimo que existe en el equipo, es un grupo armónico, donde no hay tensiones", aseguró.

En relación al episodio que se creó con las autoridades del Estado de Israel por la suspensión del amistoso que iba a realizarse el 9 de junio en Jerusalem, reconoció que "fue algo incómodo", pero "ya está superado". También confirmó que habló dos veces con el premier Benjamín Netanyahu, tal como había trascendido.

En relación a una posible reunión con la titular del FMI, Christine Lagarde, dijo que no estaba todavía confirmado el encuentro, pero supuso que podrá verla, ya que ambos irán a la reunión del G7 que se realizará en Quebec, Canadá, donde la Argentina fue invitada como miembro observador.

Macri también tuvo palabras dirigidas para su vocero, Iván Pavlovsky, a quien definió como "la figura de la semana".

"Como les dije a los rescatistas, hicieron todo perfecto, menos dejarlo a Pavlovsky en la montaña", bromeó. Desde un costado, abrumado seguramente por la centralidad que adquirió su figura, se reía con la satisfacción de quien se salvó de una situación gravísima como la que vivió junto a otras 12 personas en las montañas del Aconquija.

El Presidente arrancó el brindis dando un mensaje a los periodistas que antes hizo circular por las redes sociales, diciendo "las verdades hacen que se fortalezca a la sociedad, y que realmente podamos convivir en términos cada día más nobles y relajados, sin mentiras ni cosas que generen fricción. Estamos empeñados en eso, en mejorar día a día, en ser más precisos, en poder comunicar las cosas que suceden".