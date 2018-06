En el Hospital de Niños de Tandil. Macri subrayó la importancia de que "nos sentemos todos alrededor de una mesa y que cada uno diga qué es lo que tiene que hacer".





Desde la ciudad de Tandil, donde recorrió el Hospital de Niños "Doctor Debilio Blanco Villegas", el presidente Mauricio Macri afirmó ayer que "los paros no contribuyen a nada, no suman", en referencia a la huelga general que realizó la CGT. "No suman porque yo no creo que haya habido un Gobierno en décadas con tanta preocupación por el empleo, por el trabajador, por generar nuevas oportunidades, por fortalecer los empleos que tenemos y crear nuevos", afirmó al multimedios El Eco de Tandil.



Macri sostuvo que "lo que hay que hacer es seguir con lo que venimos haciendo, sentados en conjunto en una mesa" de diálogo con los distintos sectores donde "cada uno diga qué es lo que tiene que hacer".



El jefe de Estado subrayó que en el último año se generaron en la Argentina más de 600 mil puestos de trabajo y ratificó que "ahora vamos a retomar el camino del crecimiento", porque "este es un país de buena gente, talentosa, creativa y necesitamos darles herramientas".



Dijo que a pesar de la última sequía que afectó la producción agrícola, los ruralistas salieron "de vuelta a apostar y esperamos batir un nuevo récord de cosecha de trigo en unos meses".



Señaló en ese sentido que la expectativa es que el área sembrada crezca al menos en 100 mil hectáreas.



"El año pasado tuvimos la más grande de la historia con 18,5 millones de toneladas y eso significa más de 616 mil viajes de camión. Es mucho trabajo para mucha gente", recordó.



Apuntó que el camino para el desarrollo del país es dialogar con los gobernadores y los distintos organismos del estado con el fin de "facilitar la vida" a quienes se dedican a la actividad rural.



"De allí salieron iniciativas como la Ley Pyme, por la cual los siete registros" que deben cumplimentar los productores agropecuarios se concentrarán en solo uno y lo podrán realizar a través de Internet, señaló.



"Estamos obsesionados con que nuestros chicos tengan las herramientas para ser protagonistas de este siglo, y las van a tener, porque más allá de algunos gremios docentes que no lo entienden, los maestros en general sí lo hacen y nos piden que los ayudemos a capacitarse", remarcó. Puso de relieve la necesidad de que la Argentina reduzca su inflación a un dígito porque el alto costo de vida atenta contra "el que quiere trabajar y perjudica al que menos tiene". "El año que viene vamos a tener una inflación menor y esperamos en 2020 llegar al dígito y consolidarnos ahí para que nunca más esté entre nosotros", afirmó.

Aumentó el uso de la Ecobici



El sistema de Ecobici de préstamo gratuito de bicicletas en Buenos Aires había registrado en las primeras doce horas de ayer unos 900 viajes más que el lunes pasado, lo que implica un aumento del 30%, informó el Gobierno porteño.



Recordó que cada bicicleta puede utilizarse por 2 horas como parte de las medidas dispuestas para facilitar el desplazamiento por la ciudad ante la falta de transporte público por el paro. A finales de 2010, se puso en marcha al primer sistema de bicicletas públicas de Argentina, como una alternativa de transporte que empezó con tres estaciones con atención personalizada, 72 rodados y alrededor de 100 viajes diarios.



En abril de 2015 el sistema se automatizó y en agosto de 2017 se cumplió con la meta de llegar a las 200 estaciones, como se comprometió el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Desde entonces ya se contabilizaron más de 8 millones de viajes y se registraron más de 286 mil usuarios, de los cuales el 44% son mujeres, detalló el Gobierno porteño en un comunicado.



El uso de las bicicletas hoy "es un hecho y sus beneficios están presentes", afirmó.



Actualmente hay disponibles más de 2.500 bicicletas reforzadas, se realizan 12.000 viajes diarios -con un récord de 13.108 en un solo día- y la ciudad cuenta con 206 kilómetros de la red de ciclovías y bicisendas protegidas.



Alerta en La Matanza



La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció que "desde La Matanza" (Buenos Aires) intentaron "generar disturbios" en las protestas y cortes por el paro general de 24 horas dispuesto por la CGT y otras centrales sindicales, e informó que efectivos de la Gendarmería secuestraron una camioneta y un arma calibre 22.