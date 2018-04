Por segunda vez (la anterior fue en el año 2016, a meses de ser electo), la revista Time incluyó al presidente Mauricio Macri en su ranking de las 100 personas más influyentes del mundo. El jefe de Estado fue mencionado en la sección "líderes mundiales" junto a Donald Trump (Estados Unidos), Emmanuel Macron (Francia), Shinzo Abe (Japón), Xi Jinping (China), Justin Trudeau (Canadá), Kim Jong-un (Corea del Norte), Leo Varadkar (Irlanda), Emmerson Mnangagwa (Zimbabue), Jacinda Ardern(Nueva Zelanda), Sheikh Hasina (Bangladesh), Moon Jae-in (Corea del Sur) y Haider al-Abadi (Irak).

Macri no solo es el único mandatario latinoamericano destacado por la publicación, sino que también es el único argentino incluido en la lista. La descripción del presidente fue escrita por Richard Haass, titular del Council on Foreign Relations, un prestigioso think tank basado en Estados Unidos.

La revista Time busca que las descripciones de los elegidos sean escritas por alguna persona destacada a nivel global. En el 2016, su perfil lo realizó Paul Singer, presidente de Elliott Management, que lo calificó como un "campeón de las reformas económicas".

En esta ocasión, Haass destaca a Macri como un presidente "no peronista" y de "centro derecha", que "resiste a las tendencias populistas". "La gente de Argentina fue gobernada por populistas durante décadas y está lista para alguien que sea un demócrata comprometido, competente y no corrupto", señala en su descripción.

Menciona, además, como elementos positivos "el crecimiento económico del país" durante su mandato, "la vuelta de la Argentina a los mercados de crédito globales después de 15 años" y que "la inflación es alta pero está bajando".

En el 2016 Macri no fue el único argentino mencionado por Time: el listado también incluyó al papa Francisco y la reina de Holanda, Máxima Zorreguieta. La publicación agrupó a las personalidades por las categorías "pioneros", "artistas, "líderes", "íconos" y "titanes".