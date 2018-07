"Intento liderar un espacio inédito, de debate", dijo hoy Mauricio Macri en la reunión de Gabinete que se realizó en la Casa Rosada en relación a Cambiemos, la coalición de Gobierno que en los últimos días estuvo sometida a nuevas tensiones por las polémicas declaraciones de Elisa Carrió, que fueron contestadas en duros términos por la conducción de la UCR.

"Nadie daba un mango por nosotros, decían que íbamos a durar seis meses, pero aquí estamos, dando batalla todos los días por el cambio cultural, que vamos ganando en muchos casos", agregó el Presidente, según fuentes oficiales. Como ejemplo puso el caso de la discusión sobre el déficit fiscal, "un tema que está instalado en todas las conversaciones".

Macri cerró hoy el encuentro quincenal de su Gabinete hablando después de los ministros Dante Sica (Producción), Javier Iguacel (Energía), Rogelio Frigerio (Interior) y Jorge Faurie (Relaciones Exteriores). También pudo verse en la reunión al presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y al jefe del interbloque de Cambiemos, diputado Mario Negri, quien hizo malabares para contener la agria discusión generada entre la ex radical y ahora líder de la Coalición Cívica y la cúpula del radicalismo.

Quizás para dar por cerrado un asunto que estuvo en el debate público en las últimas semanas, Macri aprovechó para a dar a conocer cuáles eran, en su visión, las razones que hacían imposible concretar un acuerdo con el peronismo. "No hay un solo interlocutor con el cual cerrar un pacto de gobernabilidad" afirmó, palabras más, palabras menos. Y recordó al Pacto de Olivos firmado entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem como un caso que no es posible llevar adelante en estos tiempos. "No hay un líder legitimado por los diferentes sectores que asegure que lo acordado vaya a cumplirse", dijo. Por eso, reiteró, "llevamos adelante el diálogo con los gobernadores y los que tienen espacios institucionales".

También dijo que "el mundo nos identifica como los únicos garantes" del modelo no populista que se está llevando adelante en la Argentina, y lamentó que nuestro país no sea como Chile, donde "gane quien gane hay confianza en que se va a cambiar lo sustancial del sistema de gobierno".

Un detalle que destacó ante sus ministros es que en los últimos días lo llamó un importante banquero que le destacó que "es la primera vez en la Argentina que se entra a una crisis cambiar con unas reglas, y se sale con las mismas reglas", en alusión a que a pesar de las angustiantes turbulencias, no se modificaron las condiciones de dólar flotante, no se puso cepo cambiario ni cualquier otra medida que vuelva rígido el sistema.

Trascendió, también, que Iguacel destacó el buen impacto que tuvo el acuerdo empresario/sindical/estatal en Vaca Muerta, que está logrando que ese emprendimiento esté entre los de mayor productividad del mundo. "La inversión que antes se necesitaba para explotar un pozo, hoy lleva a explotar seis pozos", resumió el Ministro.

Sica, por su lado, adelantó que habrá una caída del 20% de la venta de automóviles, aunque minimizó el impacto, ya que la reducción pasará de la venta de "un millón de unidades a 800 mil, que sigue siendo récord". Reiteró que, en sus cálculos, "sin sequía, el crecimiento en este momento sería de 3% del PBI".

Frigerio hizo una síntesis de las reuniones que mantuvo con cinco gobernadores peronistas, y adelantó la que tendrá hoy a las 17 con los gobernadores radicales, Alfredo Cornejo (Mendoza), Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), de la que también participará el jefe de Gabinete. Faurie, en tanto, explicó que no era optimista en que se pueda concretar en breve plazo el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

En declaraciones a los periodistas acreditados al concluir Gabinete, Peña dijo que este Gobierno "es el que más plata les ha devuelto a las provincias", además de reafirmar que "es importante llegar a acuerdos (con los gobernadores) que nos permitan despejar la incertidumbre que genera un déficit fiscal y fortalecer el federalismo".

Por lo que trascendió, el Gabinete empezó a recuperar la calma y la confianza en el rumbo, después de semanas de turbulencias. Atentos a la suba del dólar, que se mantenga en baja es un síntoma de que las medidas tomadas están dando resultados. De todos modos, ya nadie quiere ponerle fecha al fin de la tormenta. "Esa es una pregunta más meteorológica que otra cosa", contestó el Jefe de Gabinete.