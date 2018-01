En Neuquén. Macri paseó por el centro de Villa La Angostura donde se sacó fotos y dialogó con varios turistas y vecinos.







El presidente Mauricio Macri reaparecerá en público este martes en San Rafael, Mendoza, hasta donde llegará para dar inicio oficial a obras de pavimentación en esa ciudad junto al gobernador Alfredo Cornejo. Hasta ahí, un acto más en una provincia que lo vio llegar con frecuencia al Presidente. Sin embargo, la clave es que se mostrará junto a Cornejo un radical que acaba de asumir la jefatura de la UCR y que aspiraría a ser el compañero de fórmula del Presidente en 2019, en reemplazo de Gabriela Michetti. Por eso las imágenes de mañana podrían tener valor de archivo.



También, el mismo martes, temprano por la mañana, se reunirá el Comité de Política Monetaria del Banco Central, con Federico Sturzenegger a la cabeza de otros cinco funcionarios, quienes enfrentarán una encrucijada: bajar la tasa de interés en la próxima licitación de Lebac, en línea con el anuncio conjunto con el Gobierno; o mantenerla para no poner más presión sobre el dólar y la inflación.



En su paso por Mendoza, Macri dará inicio formal en San Rafael a las obras en la avenida Ballofet -el nombre que adopta la Ruta Nacional 143 cuando atraviesa el centro de la ciudad- que cuenta con una inversión de 37 millones de pesos, financiada a través de Vialidad Nacional.



Se trata de la octava visita que realiza Macri a Mendoza desde que es presidente, pero la primera a la localidad de San Rafael, gobernada por el peronista Emir Felix.



"Ha venido a Mendoza, a Malargüe, a Lavalle, pero no a San Rafael", destacó Cornejo, quien el viernes pasado retomó su actividad oficial tras unas breves vacaciones en Chile: "Vamos a ir a una tarea concreta; el comienzo de las obras de una calle emblemática", sostuvo.



Macri había sido invitado a encabezar otra actividad este mismo martes, la reinaguración del Hospital Antártida, del sindicato de Camioneros que lidera Hugo Moyano, pero no asistirá, aunque se espera que lo hagan la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.



El Presidente encabezará la actividad en San Rafael y regresará a Villa La Angostura, donde descansa desde las fiestas navideñas junto a su mujer, Juliana Awada, y su hija menor Antonia.



El mandatario podría recibir, en el barrio country donde se hospeda en La Angostura, la visita de María Eugenia Vidal, quien está de vacaciones en Mar del Plata. A su regreso, Macri tiene una agenda recargada, además de tratar de buscarle una vuelta a la inflación y a las paritarias. Otro de los temas picantes es la reforma laboral, que Macri incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso para tratar en febrero. En ese marco se registran los preparativos para lo que será una dura batalla legislativa.