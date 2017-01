El presidente Mauricio Macri se pronunció contundentemente ayer a favor de ‘discutir‘ la elaboración de un Código Penal Juvenil, que contemple una baja de la imputabilidad, al tiempo que advirtió, respecto al debate sobre endurecer los controles migratorios, que la Argentina ‘se transformó en un país atractivo para el crimen‘.



Durante la primera conferencia de prensa que brindó este año, el mandatario confirmó la importancia que tiene para el Gobierno dos de los temas instalados en las últimas semanas que prometen estar presentes en el inicio del debate legislativo en marzo.



‘Creo que negarse a discutir qué soluciones puede haber para empezar a resolver este problema, sería un enorme error‘, agregó el Presidente en referencia al proyecto del oficialismo que plantea una reforma penal juvenil, que contempla bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, y que recibió fuertes críticas de sectores de la oposición.



Otro de los temas polémicos fue lanzado por el director nacional de Migraciones, Horacio García, quien planteó la idea del oficialismo de endurecer la política migratoria y restringir el ingreso de delincuentes al país, lo que ayer fue ratificado por Macri como parte de los planes del Gobierno.



‘Mi primera preocupación es cuidar a los argentinos. Hay que recuperar la tranquilidad en nuestras casas. Nuestra misión es darles tranquilidad‘, enfatizó el mandatario.



Luego de señalar que ‘este es un año en el que tienen que empezar a notarse las mejoras en la seguridad por todos los esfuerzos que hemos hecho al reorganizar las fuerzas‘, indicó que ‘hay un debate que se viene, con el nuevo Código Penal y el Código Penal Juvenil, que nos merecemos debatirlo‘.



En este marco, recordó que hace pocos días ‘menores mataron a palos a un abuelo de 87 años’ -en referencia al caso sucedido en la localidad bonaerense de Villa Ballester- y también ‘lo que pasó con Brian’ Aguinaco, el chico de 14 años que falleció baleado durante un robo en Flores, crimen por el que fue detenido otro adolescente de 15 años, luego sobreseído por inimputable y enviado a Perú en custodia de sus abuelos.



Sobre este desenlace respecto de uno de los sospechosos del asesinato, el Presidente dijo que fue ‘seguramente la solución posible, pero dejó con un sabor amargo a todos‘, y agregó: ‘Esto nos obliga a decir, ’señores, hay que encontrar otras soluciones, otras herramientas’‘.



El Presidente argumentó sobre el proyecto: ‘No somos innovadores porque el mundo ya ha avanzado hace rato en la dirección de tener códigos penales juveniles, tener herramientas no sólo para la recuperación de los chicos, sino también para la contención desde otro punto de vista parar este uso de los chicos como una herramienta del crimen‘.



En relación a los extranjeros, sostuvo que ‘no podemos seguir permitiendo que, por falta de acción, el crimen siga eligiendo a la Argentina para venir a delinquir‘, sino que ‘hay que actuar preventivamente, y poder decir: ’Señor, me informan que usted cometió una serie de delitos en su país, acá no es bienvenido’‘.



Además, exigió que ‘si alguno que vino, acá lo condenamos, y en mitad de la condena lo queremos enviar a que termine la condena en su país, no podemos tardar ocho años, es una locura. Tenemos que poder hacerlo en semanas‘. ‘Todas estas son cosas razonables, que otros países tienen, y que queremos poner sobre la mesa‘, concluyó.

Una puerta abierta para la reelección

En su larga charla de 35 minutos con la prensa, en la que respondió a todas las preguntas, Mauricio Macri dejó abierto ayer su futuro electoral al considerar que su tarea ‘no se agota en cuatro años‘ y aseguró que el país ha vuelto a crear empleo y crecerá de nuevo en 2017, aunque marcó como reto erradicar las altas tasas de pobreza y de inseguridad.



‘La principal autocrítica sería que tenemos que hacer más, seguir empujando’. remarcó. Consultado por su futuro político ante una eventual reelección en las presidenciales de 2019, Macri dejó las puertas abiertas. ‘Entiendo que esta tarea no se agota en cuatro años. Que uno tiene que estar abierto a que de golpe sigamos para ocho, pero falta mucho, yo diría que no nos apuremos‘, matizó.

Fuerte respaldo al jefe de los espías

Macri también dio un fuerte respaldo al jefe de los espías, el titular de la AFI, Gustavo Arribas, al afirmar que participó de ‘una transacción por la venta de un departamento‘ y que, por esa venta, recibió el pago a través de un ‘cambista que, entre sus miles de clientes, tiene a Odebrecht‘, la constructora brasileña investigada por el pago de sobornos en distintos países para conseguir contratos de obras públicas.



En este sentido, sostuvo que se trata de ‘una coincidencia‘ que, confió, será demostrada en la Justicia. Así, Macri salió al cruce de la denuncia periodística que vinculó a Arribas con la firma brasileña investigada en la causa ‘Lava Jato’, y expresó su respaldo al funcionario, tras considerar a esa denuncia como ‘un cuento‘.

De Milagro Sala

Macri volvió ayer a tomar distancia de la detención de Milagro Sala en la provincia de Jujuy y aseguró que la dirigente social está siendo juzgada por un ‘Poder Judicial independiente‘ que considera que ‘ha cometido una innumerable cantidad de delitos‘. ‘Acá no hay amigos del poder ni privilegiados’, disparó.