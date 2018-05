Con cariño. Macri recorrió la localidad de Miramar, a la vera de la laguna de Mar Chiquita, en el noreste de Córdoba, donde saludó a vecinos, asistió a un avistaje de aves y visitó el Gran Hotel Viena, patrimonio histórico municipal.



El presidente Mauricio Macri reclamó ayer a la dirigencia de todo el país "bajar los gastos de la política para dar el ejemplo" que permita avanzar con la reducción del déficit fiscal y, en esa línea, planteó la necesidad de revisar "los privilegios que el Estado está pagando".



El mandatario realizó esas declaraciones en distintos actos de gestión que realizó en la ciudad de Buenos Aires junto al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y en Córdoba, con el gobernador Juan Schiaretti.



Tras considerar "superada la turbulencia cambiaria" y plantear la aceleración de la reducción del déficit fiscal, Macri afirmó que "hay que decirle la verdad a la gente y bajar los gastos de la política para dar el ejemplo".



En ese marco, advirtió que hay que "sentarse a ver qué privilegios que no corresponden estamos pagando en el Presupuesto".



Precisamente, Macri recibirá hoy en la Residencia de Olivos a los gobernadores de Catamarca, Liliana Corpacci, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, para tratar de lograr el "consenso necesario" respecto de la reducción del déficit fiscal.



"Vamos a sentarnos con los gobernadores y los diputados para que la gente se saque esta mochila de encima que durante setenta años ha aplastado a la Argentina", dijo el Presidente en declaraciones a una radio de Córdoba en referencia a las negociaciones para lograr un gran acuerdo nacional para reducir el déficit fiscal.



Al visitar la localidad cordobesa de Miramar de Ansenuza, Macri ratificó la decisión de avanzar en la "transformación profunda" del país y aclaró que si bien esa tarea "no es fácil" se está "poniendo lo que hay que poner para construir la Argentina que soñamos".



Acompañado por Schiaretti, instó a los pobladores del lugar a "trabajar juntos por una Argentina sin privilegios", en donde "todos asumamos la responsabilidad" que nos corresponde. Asimismo, se manifestó "optimista por los resultados que se pudieron lograr para superar la "turbulencia cambiaria" y luego se trasladó a la ciudad de Córdoba para participar una reunión de la Mesa Productiva Automotriz.



Más temprano, al inaugurar la estación Facultad de Derecho-Julieta Lanteri de la línea H del subte porteño, Macri consideró que "las transformaciones no son fáciles, sobre todo si son profundas". Y, tras señalar que los cambios "son de la sociedad en su conjunto, no sólo de un gobierno", pidió "no resignarse" y "ser protagonistas para construir una Argentina más justa". "Lo que no podemos decir es resignarnos y decir no se puede. Parte de la sociedad que queremos construir tiene que ser más justa, que todos trabajemos la misma cantidad de horas, la misma cantidad de días, la misma cantidad de años, y cada vez mejor", agregó.