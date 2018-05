Con el Gabinete. Macri, que ayer encabezó la inauguración de un parque eólico, mantendrá hoy una reunión del Gabinete nacional ampliado en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

El presidente Mauricio Macri asistirá mañana a la Catedral Metropolitana para participar del tradicional Tedeum del 25 de Mayo y escuchar allí la homilía del arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, según indicaron ayer fuentes oficiales.



El jefe de Estado concurrirá al Tedeum por tercera vez desde que asumió su mandato, y lo hará acompañado por la vicepresidenta, Gabriela Michetti; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, e integrantes del gabinete nacional, según la agencia oficial de noticias Télam.



Las fuentes consultadas indicaron que la agenda oficial de la jornada comenzará a las 9 en la Casa de Gobierno, donde el jefe de Estado, acompañado por miembros de su gabinete, compartirá un chocolate en el Salón de los Bustos.



Luego, el mandatario se trasladaría a pie hacia la Catedral Metropolitana para participar allí, a partir de las 10, de la celebración del tradicional Tedeum, que encabezará el arzobispo de Buenos Aires y Cardenal primado de la Argentina, Mario Aurelio Poli.



Durante el trayecto desde la explanada de la Casa Rosada hasta la Catedral, efectivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad rendirán con bandera, banda y escoltas los honores de rigor. Tras la finalización de esa ceremonia, el mandatario se trasladará a la Residencia de Olivos, donde compartirá un almuerzo con integrantes del gabinete nacional y otros invitados, según se informó.



Según difundió ayer el diario Ámbito Financiero, fuentes eclesiásticas creen que las palabras de Poli de mañana volverán a calar hondo. Intentará conmover a la cúpula del Gobierno describiendo una "frágil" situación social, que se ve amenazada por varias problemáticas de larga data, que todavía no tienen solución ni planes resolutivos concretos. Poli remarcará los altos índices de pobreza e indigencia, el incremento de necesidades alimentarias en los barrios humildes, la prolongación del flagelo de las drogas en los jóvenes vulnerables y la vigencia de la crisis laboral, que permite el empleo indigno, el trabajo esclavo, la trata y la explotación infantil.



Por su lado, Macri destacó ayer la necesidad de que la dirigencia entienda que debe "ser responsable" en las cosas que propone y que "no se pueden proponer leyes que mágicamente retrotraen tarifas, sin decir de dónde sale ese dinero, dinero que no tenemos".



Además, el presidente afirmó que es necesario "un Estado que nos acompañe, no que nos aplaste", y "una política que sea seria y responsable, y que no esconda en su proceder privilegios indebidos".



Macri formuló estos conceptos al encabezar ayer al mediodía el acto de inauguración del parque eólico "Mario Cebreiro", a cargo de la empresa Pampa Energía, ubicado a 20 kilómetros de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Télam