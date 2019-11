"Esto recién empieza". Bajo este lema, Mauricio Macri, buscará alinear a propios y extraños para mantener la unidad de Juntos para el Cambio, clave para sostenerse la cuota mínima de poder para enfrentar los desafíos futuros.



Con los más de 2 millones de votos que logró sumar en las elecciones generales del 27 de octubre respecto al magro resultado de las PASO, como as de espada, el presidente Mauricio Macri encabezará hoy la primera reunión de gabinete ampliado tras la derrota electoral. No será una reunión más ya que funcionará como el escenario sobre el cual Macri intentará dejar en claro, a propios y extraños, que está decidido a jugar el rol de principal figura de la oposición a partir del 10 de diciembre. Si bien ya no estará en la cúspide del poder y deberá mantenerse a flote desde el llano, Macri buscará bajar hoy el mensaje de que está decidido a seguir dando pelea en la política para representar el mandato de las urnas donde fue acompañado por el 40% de los votos. Aunque pocos se animan a reconocerlo, en la intimidad saben que el Presidente se ganó en la calle y a pulmón el derecho a comandar la oposición aunque el peronismo hará lo imposible para impedirlo. Macri se aferra al clamor popular que cosechó en las marchas del "Sí se puede' que mostraron una faceta hasta ahora desconocida del ingeniero. Y está decidido a ir por más en el enorme desafío de apuntalar una nueva construcción política. Por eso, Macri reunirá hoy a su tropa bajo el lema "esto recién empieza'.



El cónclave tendrá lugar en el Centro Cultural Kirchner (CCK) a partir de las 15,30.



Tras el resultado desalentador que había obtenido Juntos por el Cambio en las PASO, con el 32,93 por ciento de votos, frente al 49,49 por ciento que obtuvo el Frente de Todos, la arenga del presidente y candidato en ese entonces a la reelección fue "dar pelea" para "ganar" las elecciones generales.



Ese objetivo no se cumplió, pero, al menos, consiguió remontar la diferencia que separó a Juntos por el Cambio del Frente de Todos, reduciéndola de 16 puntos a 7.



Así, el último 27 de octubre, la fórmula integrada por Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto obtuvo el 40,38 por ciento de los votos frente al 48,10 que obtuvo la del Frente de Todos, con Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza.



En este nuevo contexto, el discurso que el presidente Macri lleve hoy al CCK será diferente, e incluirá un balance de los resultados obtenidos, que incluye ser la primera minoría en diputados y mantener la conducción de 4 distritos e intendencias, y convertirse en el principal espacio opositor en el nuevo gobierno de Alberto Fernández.



El escenario también será diferente porque está en plena evolución el proceso de transición iniciado por el presidente Macri y Alberto Fernández el mismo lunes que siguió a las elecciones, con un encuentro que mantuvieron ambos en Casa de Gobierno.



La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal también dará un discurso tras la derrota ante el candidato del Frente de Todos Axel Kicillof, seguida por Horacio Rodríguez Larreta, reelecto en primera vuelta en la ciudad de Buenos Aires y el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Estos tres serán los únicos funcionarios que hablarán durante la jornada. No se sabe si del cónclave participará Elisa Carrió. Por su parte, el jefe de la UCR, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se encontraba ayer el Francia de donde se esperaba su regreso inmediato por el fallecimiento de su madre.