Blindaje social. Macri destacó que, ante este incremento en el nivel de pobreza, la mayor parte del Presupuesto para 2019, en debate en el Congreso, se destina a la inversión social "como nunca".

Como ya lo había anticipado hace un mes el propio Presidente, el índice de pobreza en Argentina subió del 25,7% al 27,3% en el primer semestre del año comparado con la última medición, es decir contra el segundo semestre de 2017. Sin embargo, en la medición interanual, -comparando el primer semestre de 2018 contra el primer semestre de 2017-, la pobreza bajó del 28,3% al 27,3%.



A diferencia de la Nación, en San Juan la pobreza bajó en las dos comparaciones: Según informó el INDEC, la pobreza del primer semestre de este año en la provincia fue de 25,4%, un punto menos que en el mismo período del 2017 donde alcanzó el 26,5% de la población.



Además, la cifra actual de pobreza en San Juan también es más baja que la del segundo semestre del 2017. En aquella medición fue de 27,2%, por lo que el nuevo registro es 1,8% menor.



La suba de la pobreza del 1,6% en los últimos seis meses en Argentina resultó menor a la esperada, pero se prevé que golpeará mucho más fuerte en el segundo semestre de 2018 cuando termine por impactar en el bolsillo de miles de argentinos todo el efecto de la dura crisis que atraviesa el país.



Ya con los datos sobre la mesa, Mauricio Macri, reconoció que el aumento de las tasas de pobreza conocidos ayer, del 25,7 % al 27,3 %, no es una "noticia fácil" y adelantó que la "tormenta" económica que vive el país hará que se demoren mejoras en el indicador, ya que quedan "meses difíciles por delante".



"Es un número que esperábamos, que refleja las turbulencias de últimos meses y dificultades que estamos atravesando", afirmó el jefe de Estado en una rueda de prensa en Casa Rosada.



Macri recordó que cuando llegó al Gobierno, en diciembre de 2015, la pobreza estaba el



32,2 %, pero insistió en que la progresiva bajada que se había registrado hasta ahora se ha visto interrumpida por la crisis, después de que a partir de abril pasado se iniciase una abrupta devaluación del peso que ha aumentado la inflación.



"Pero no vamos a dejar de hablar de la pobreza y menos dejar de trabajar para reducirla porque tengamos retrocesos", subrayó, Macri convencido de que el Gobierno va a seguir acompañando "a los que más lo necesitan" destinando la mayor parte de Presupuesto de 2019 a la inversión social.



La fuerte devaluación del peso, un 53% en lo que va del año, y una inflación que ya acumula un 24,3% en ocho meses, llevaron al Gobierno a pedir un millonario salvataje al FMI.



"A raíz de esta tormenta sabemos que las cosas van a tardar más. Los resultados que iban a llegar antes ahora van a demorar y los indicadores de pobreza de mediciones de marzo y septiembre (de 2019) también van a mostrar retrocesos", aseveró Macri.



En este sentido, recalcó que su Gobierno va a mantener la meta de acabar con la pobreza hasta "el final" de su mandato y va a dejar los "cimientos listos" para que "venga quien venga" pueda continuar este camino "hasta cumplir definitivamente con este objetivo".



Macri mencionó las medidas que dispuso para paliar la crisis, como el aumento de los montos a los programas sociales, el pago extraordinario a la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se repetirá en diciembre, entre otras. También señaló que este gobierno difunde los datos de pobreza porque entiende que el país no puede progresar "escondiendo datos" y además esa pobreza "no desaparece porque dejemos de medirla.



"Hace poco tiempo les dije que los argentinos vivimos demasiadas crisis y esta tiene que ser la última. Juntos, pasada esta tormenta, vamos a crecer, y sé del esfuerzo que están haciendo", concluyó.



La presidencia de Macri arrancó con una pobreza del 32,2% en el segundo trimestre de 2016, para disminuir al 30,3% en el segundo semestre de ese año, al 28,6% en el primer semestre de 2017 y al 25,7% en la segunda mitad de ese año.





750.000 pobres más y 100.000 indigentes



La pobreza urbana alcanzó el 27,3%, lo que representa un total de 11.150.000 pobres, o sea, que hay 750.000 más personas en situación de pobreza si se compara con seis meses atrás. De ese total, hay 100.000 indigentes más. La indigencia, entendida como los pobres cuyos ingresos ni siquiera les alcanza para comprar el mínimo de alimentación indispensable para la subsistencia, bajó en relación al primer semestre de 2017 4,9% contra 6,2%, pero también creció este semestre 0,1%.



Esto pasó por el deterioro de los ingresos de la gente, la mayor inflación y la menor ocupación, y se descuenta que marcará un incremento de ambos indicadores sociales claves. Si se incluye la población rural, el total de pobres alcanzaría 12.500.000 personas.

Santiago del Estero, la más pobre del país



Los mayores índices de pobreza se detectaron en Santiago del Estero donde la pobreza castiga al 44,7% de la población, Corrientes, con el 36,8%, Concordia 34,7%, el Gran Buenos Aires, 31,9%, Jujuy y Santa Fe, ambas con guarismo en torno al 30%.



Para junio de este año, cuando se cerró la medición del Indec, una pareja, con dos hijos necesitó de $ 19.601 para comprar los bienes y servicios de la Canasta Básica Total para no caer por debajo de la línea de la pobreza. En el Gobierno reconocieron que el número dado a conocer ayer por el Indec no incluyó una parte de la caída de la actividad económica ni la inflación derivada de la crisis cambiaria. Por lo tanto, será peor la medición del 2do semestre y que se difundirá en marzo.