El presidente Mauricio Macri instó a los jueces federales, gobernadores y legisladores a dar un fuerte combate contra la mafia de las drogas, advirtió que su administración no tolerará "un Estado socio del narcotráfico" y alertó de que esta lucha debe convertirse en una política de Estado.

Macri presentó de esta manera el plan "Argentina sin narcotráfico" ante más de 300 jueces federales, legisladores y unos 10 gobernadores. Rodeado por los mandatarios provinciales y su gabinete, el Presidente deslizó una abierta crítica al gobierno de Cristina Kirchner al sostener que "aquí hubo un Estado que no hizo nada para frenar el narcotráfico".

Inmediatamente, Macri alertó de que "los argentinos decidimos cambiar y parte de ese cambio significa no querer volver a atrás. No queremos que nos mientan, no queremos corrupción, no queremos parches a problemas de fondo, no queremos un Estado socio del narcotráfico, que no hizo nada para pararlo. Hace dos años asumimos el compromiso de darle pelea juntos porque queremos vivir en paz".

El plan "Argentina sin narcotráfico" que lanzó el Presidente ante jueces federales contempla un amplio listado de medidas que se llevarán adelante y otras que se vienen trabajando desde la Casa Rosada en todo el país. Las principales directrices de este plan que lanzó Macri son las siguientes: