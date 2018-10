"Cambio". Macri admitió, en un panel de Idea llamado "Cambio cultural: soy yo y es ahora", que los últimos meses han sido "muy duros".

En el cierre de un foro al que asisten empresarios, el presidente Mauricio Macri dijo ayer que en Argentina "no podemos tener métodos mafiosos", en alusión al sindicalista Hugo Moyano.



El mandatario asistió ayer al 54to Coloquio de Idea, en el Hotel Sheraton de la ciudad bonaerense de Mar del Plata, ante la presencia de algunos de los empresarios más importantes de Argentina.



Consultado por Rosario Altgelt, presidenta de esta edición del coloquio, respecto de la productividad, Macri respondió: "La competitividad es todo, es mucho más que lo que decía el general (Juan) Perón, que es la estrella polar en la que se tiene que referenciar un país, eso significa generar empleos privados de calidad. Eso significa darle un rol a cada argentino, que se sienta orgulloso de lo que hace".



Según lo reproducido por el sitio Infobae, el Presidente consideró que "tenemos que conectarnos, tenemos el octavo país más grande del mundo, totalmente desconectado. Tenemos productos para llevar al mundo, tenemos que obsesionarnos con la logística, un país grande que se quiere conectar tiene que ser más eficiente. Hemos logrado un milagro en los puertos, hoy somos más baratos que Santos (Brasil). Cada uno con un quiosquito, el peor era un impuesto de 90 dólares por contenedor. Se lo había dado el gobierno anterior a Moyano y un amigo, un desastre. Esa pelea la tenemos que dar en todos los renglones. No podemos tener un costo de logística del doble que el resto de la región, no podemos tener elementos mafiosos en todo el sistema logístico, no puede ser", destacó Macri.



El del Presidente no es un cuestionamiento casual. Apuntó al dirigente camionero horas después de que Hugo Moyano acusara al Gobierno de presionar a la Justicia para que avance un pedido de detención de su hijo Pablo Moyano en la causa en la que se investiga una presunta asociación ilícita en Independiente.



Liderado por el titular del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, el Frente Sindical llevará adelante hoy en la localidad bonaerense de Luján una marcha por "Pan, Paz y Trabajo". El arzobispo de la diócesis Mercedes-Luján, monseñor Agustín Radrizzani, será quién oficie la misa que cerrará la marcha.



Desde Mar del Plata, Macri apuntó a los gremios para generar cambios en la legislación laboral: "Una vez más, convoco a los gremios a que nos sentemos y hagamos cosas inteligentes para nuestra gente".



"No podemos tener métodos mafiosos. Si esto no cambia, cientos de miles de puestos de trabajo no se van a generar. No es una cuestión personal, limita nuestro futuro", indicó y afirmó: "Lo mismo con la legislación laboral".



Recordó que el Gobierno logró poner en marcha la ley de ART, aunque resaltó que "no alcanza" y aseguró que se preocupa "más que ninguno en la historia" por la creación de empleo. "Me obsesiono todos los días", puntualizó.



"Es muy tentador el populismo. Lo vemos en el debate diario, pero vamos evolucionando, vamos creciendo", afirmó Macri. Télam y Efe