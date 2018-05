Los gobernadores peronistas, entre ellos Uñac, recibieron un pantallazo de la situación económica del país y de la decisión de Macri de acudir al FMI para tomar deuda y evitar el déficit.

Una reunión informativa. Así calificaron anoche fuentes del gobierno de San Juan y el propio Sergio Uñac más tarde ante periodistas en un acto, al encuentro del que participó ayer con el presidente Mauricio Macri y otros cuatro mandatarios justicialistas en la Casa Rosada. Si bien el gobierno nacional remarcó tras el encuentro que hubo apoyo de los mandatarios opositores a las gestiones con el Fondo Monetario Internacional, el sanjuanino optó por la prudencia y dijo que aún las condiciones del crédito del FMI no se conocen. Según difundió la agencia oficial Télam, el Presidente también garantizó la continuidad de la obra pública que está en ejecución.



El encuentro reunió además de Uñac a los gobernadores peronistas de Córdoba, Juan Schiaretti; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Tucumán, Juan Manzur; y de Chaco, Domingo Peppo. Junto a Macri estuvo también el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministerio del Interior, Rogelio Frigerio. La del mediodía de ayer fue la primera de las nueve reuniones que se realizaron ayer en la Casa Rosada con gobernadores, incluido el de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, quien se reunió con Frigerio. Por la tarde se esperaba la llegada a la Casa Rosada del gobernador de Misiones, Hugo Passalaqua, quien no había podido ser parte de la reunión de la mañana por las condiciones climáticas que le impidieron viajar a tiempo. La gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, estaba invitada al encuentro con Macri pero no viajó y en su lugar envió a su vice, Juan Carlos Arcando, quien se reunió pasado el mediodía con el viceministro de Interior, Sebastián García De Luca. En el agitado mediodía en la Casa Rosada, con los Granaderos emponchados ante la lluvia torrencial, también estuvieron la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; y el jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; en la "reunión habitual" que realizan quincenalmente junto a Marcos Peña; aunque no se cruzaron con los otros mandatarios provinciales.



"No conocemos los términos del acuerdo y ni siquiera los conoce el gobierno nacional", aseguró Uñac anoche en San Juan a pocas horas de haberse encontrado con el Presidente argentino en una charla que se extendió por una hora y media aproximadamente. El mitín rondó, según fuentes del gobierno sanjuanino, en las pocas explicaciones que el mandatario nacional podía dar en el momento del encuentro, ya que casi a la misma hora su ministro de Economía, Nicolás Dujovne, discutía en Estados Unidos con la titular del Fondo los detalles del "salvataje". Según las fuentes Macri les dijo a los gobernadores que todo el problema argentino ronda en que se ha roto el equilibrio entre los dólares que circulan y los que se fugan, y que por eso debieron acudir al Fondo, incluso calculando el costo político de esa decisión. A sabiendas de la situación, y al ser consultado, Uñac prefirió otra vez la prudencia: "Necesitamos que al país le vaya bien", le dijo a un grupo de periodistas sanjuaninos a última hora de ayer. Como es costumbre en estos casos, el mandatario local prefirió poner paños fríos y no perjudicar al gobierno nacional, que por sí solo ya tiene suficiente.



En los últimos días, Macri inició una serie de reuniones con opositores y aliados para dialogar sobre el futuro. Es que además del inicio de las negociaciones con el FMI, la semana pasada los ministros de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne y Luis Caputo, anunciaron otras medidas para intentar frenar la cotización del dólar, que incluían una subejecución presupuestaria de 30.000 millones de pesos de obra pública. La obra pública, justamente, es una de las mayores preocupaciones de mandatarios provinciales e intendentes de todos los colores políticos a lo largo y a lo ancho del país. En este sentido, y según Télam, el jefe del ejecutivo nacional les habría garantizado a los popes del peronismo ayer al mediodía que tienen garantizada la continuidad de los fondos para la obra pública que depende del gobierno nacional. San Juan vive un escenario muy especial respecto de este punto, ya que la mayoría de los emprendimientos que originalmente han tenido presupuesto nacional, han avanzado gracias a que la provincia ha puesto plata para no detenerlas.