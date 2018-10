Se hizo la luz. Macri en Comodoro Rivadavia junto a trabajadores en la inauguración del parque eólico Manantiales Behr que está emplazado sobre una superficie total de 6.000 m2.





Después de cuatro días seguidos de ataques y hasta de amenaza de un paro general por parte de Hugo Moyano, que salió furioso a culparlo por el pedido de detención de un fiscal contra su hijo Pablo, el presidente Mauricio Macri le contestó ayer en duros términos al líder del Sindicato de los Camioneros y salió a pegarle a dónde más le duele. "Nadie puede creer que puede estar por arriba de la ley y prepotear a los demás", afirmó el Presidente. Pero a esta frase, que avala el pedido de detención contra el también líder Camionero, Pablo Moyano, Macri le agregó una embestida directa contra el monopolio del transporte que involucra al gremio que comanda el clan Moyano. El Presidente volvió a reclamar "bajar el costo de la logística y del transporte", ya que, advirtió, "hay que cobrar lo que corresponde porque si no se deja a cientos de miles de personas sin trabajo". "Hay que cobrar lo justo por cada trabajo que uno realiza", fue el mensaje.



El jefe del Estado habló al encabezar el acto de inauguración del parque eólico de YPF Manantiales Behr, ubicado sobre la ruta provincial 36 y a unos 20 kilómetros al noroeste de Comodoro Rivadavia, con la asistencia del gobernador de Chubut, Mariano Arcioni; el titular de YPF, Miguel Gutierrez, y otras autoridades.



Macri felicitó a YPF por "esta energía limpia que contribuye a este modelo de país sustentable que estamos trabajando en conjunto, y así abastecer a 130.000 personas".



Añadió que la energía renovable "se suma a la energía convencional, y junto con Vaca Muerta, van a transformar a la Argentina; si seguimos por este camino la Argentina puede convertirse en una potencia energética a nivel mundial, y vamos a ser grandes exportadores de gas, petróleo y generadores de energía renovables".



Este emprendimiento forma parte del plan estratégico que lleva adelante la empresa YPF Luz con el propósito de aumentar la provisión de energías renovables en todo el país y, desde este último invierno, entrega 100 MW de potencia al sistema argentino de interconexión, según se indicó.



Macri enfatizó en que "tiene que bajar un costo fundamental para que pueda funcionar, y es el costo de la logística, para poder transportar nuestro trabajo y cobrar lo que corresponde".



El Presidente, en alusión a la situación judicial del dirigente gremial Pablo Moyano y otros sindicalistas, afirmó: "Nadie puede creer que puede estar por arriba de la ley y prepotear a los demás".



Moyano está acusado de participar de una presunta asociación ilícita en perjuicio del Club Independiente, del que es vicepresidente.



El juez Luis Carzoglio no hizo a lugar a un pedido de detención del sindicalista formulado por el fiscal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera. Tras ese rechazo, el fiscal Sebastián Scalera confirmó que apelará la medida en los próximos días y que pedirá la indagatoria del sindicalista a quien, según las pruebas reunidas, le corresponde la prisión preventiva.



"Con los Moyano no van a poder, el juez estuvo increíble y no se dejó apretar", desafió Pablo antes de emprender su regreso al país en las próximas horas proveniente de Singapur. Sobre el fiscal Scalera dijo: "es un chanta, un payazo, un empleado de Patricia Bullrich".

>Procurador va por la cabeza del juez

El procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, adelantó que impulsará el juicio político contra el juez de Garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, que el martes rechazó el pedido de detención de Pablo Moyano y denunció un apriete por parte de la Procuración.



Las explosivas acusaciones que hizo Carzoglio en una improvisada conferencia de prensa provocaron una rápida reacción del procurador, que salió a responderle por los medios y además de advertir que podría caberle una denunciar por falso testimonio, deslizó que impulsará su juicio político. Conte Grand recordó que en septiembre del año pasado hizo "una denuncia ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento respecto de este magistrado por diferentes hechos, algunos de los cuales habían sido preexaminados en el ámbito disciplinario de la Suprema Corte de la Provincia en tres expedientes". Conte Grand sugirió que la actuación de Carzoglio respecto al pedido de detención de Moyano suma nuevos argumentos a esa denuncia. "Los jueces de garantía tienen limitaciones: no opinan sobre las calificaciones de los hechos, no opinan sobre el contenido de las investigaciones, no pueden ni emitir juicio sobre lo que el fiscal viene haciendo porque eso depende del tribunal de enjuiciamiento", explicó.