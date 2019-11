"Sencilla". Macri se manifestó "contento" y con "doble satisfacción porque avanzamos a partir de una herramienta muy sencilla: el diálogo".

El presidente Mauricio Macri pidió ayer al campo que dialogue "con la mejor predisposición" con el nuevo gobierno electo y que deje atrás "encontronazos de décadas anteriores que no funcionaron". El mandatario consideró que debemos estar "todos juntos tirando del mismo lado del carro" y cumplir un "rol fundamental en la construcción de una Argentina verdaderamente federal".



Al encabezar en el Centro Cultural Kirchner (CCK), en la ciudad de Buenos Aires, el acto de presentación del informe de gestión del ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Macri destacó el aumento de las exportaciones, las cosechas récord y el acuerdo Mercosur-Unión Europea.



Pidió también "cuidar este legado" que deja su gobierno. "En estos años hicimos muchas cosas juntos, todo esto lo logramos con seriedad, con reglas claras, por eso hoy el punto de partida es más sólido, estamos mejor preparados y parados para los desafíos que vienen", dijo el jefe del Estado, quien consideró que entre la gente del campo "no tiene que haber lugar para el miedo, sino para el orgullo".



"Lo que estamos haciendo es" para generar "un crecimiento con arraigo, federal, desarrollado", aseveró Macri y se manifestó "contento" y con "doble satisfacción porque avanzamos a partir de una herramienta muy sencilla pero que lamentablemente no siempre fue usada en nuestra sociedad, que es el diálogo".



En ese punto pidió que "entre argentinos nos podamos entender, que dejemos atrás encontronazos de décadas anteriores que no funcionaron", al aludir a los conflictos generados a partir del 2008 entre el gobierno kirchnerista y el campo.



Invitó, en un tono de moderación, que "todos vayan con la mayor predisposición a sentarse con las nuevas autoridades", en referencia al presidente electo Alberto Fernández, porque así "vamos a estar todos juntos, tirando del mismo lado del carro".



Macri resaltó que este diálogo es necesario "hoy más que nunca porque esto es una máquina que se puso en marcha y no hay que pararla porque por este camino va a haber más empleo".



El presidente agradeció al campo el compromiso y el esfuerzo realizado en estos cuatro años y elogió su capacidad de recuperación, ya que después de atravesar dificultades, con una economía que creció "más lento de lo que esperábamos" y la "peor sequía de los últimos 50 años, otra vez volvió a sorprender a todos los argentinos".



Con "garra, con fuerza, ustedes generan una enorme esperanza", son "grandes, pudieron aprovechar al máximo cada una de las oportunidades que fuimos abriendo entre todos", dijo Macri a los productores, a quienes llamó "inversores seriales, que donde hay un mango compran maquinaria, invierten en tecnología y combinan oportunidades con esas tradiciones que nos hacen también sentir orgullosos".



Tras resaltar las "enormes oportunidades que se abren para nuestras economías regionales" con el "histórico acuerdo Mercosur-Unión Europea, auguró que "la familia del campo va a marcar una vez más el futuro de todo el país", ya que "siguen siendo el motor de la Argentina".



En el mismo sentido subrayó que "el campo tiene un rol fundamental en construir una Argentina verdaderamente federal".



Durante su discurso en el CCK, el ministro de Agricultura, Luis Etchevehere, destacó que la generación de "confianza" durante la administración de Macri posibilitó la apertura de mercados y saltos productivos, al realizar un repaso de su gestión al frente de la cartera agropecuaria.