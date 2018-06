El presidente Mauricio Macri junto al titular de CAME, Gerardo Díaz Beltrán, y al secretario de la entidad, Jose Bereciartua, durante el acto por el Día Internacional de las Pymes realizado en la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

A sabiendas de la acuciante realidad que atraviesan las pymes y las economías regionales, el presidente Mauricio Macri les anunció a los miembros del Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), una serie de medidas que venían siendo reclamadas por el sector para alivianar la pérdida de rentabilidad, además de la extensión de los planes de compra en cuotas subsidiadas para intentar reactivar el famélico mercado interno.



En el marco del Día Internacional de las PyMEs, el Presidente asistió a la reunión del directorio de CAME que aglutina a productores y empresarios pymes de todo el país, a quienes les hizo conocer las decisiones que adoptará el Gobierno de forma inmediata para intentar paliar el vendaval que enfrentan las economías regionales debido a una serie de factores vinculados a la suba de costos, la caída del mercado interno y la falta de financiamiento.



En principio, el Presidente se comprometió antes los empresarios a redactar un nuevo proyecto de Ley PyME que en algunos aspectos se quedó en buenas intenciones. De esta forma el Gobierno consciente de la necesidad de activar la economía, buscará potenciar la norma vigente, para impulsar el crecimiento y competitividad de las empresas argentinas.



Una de las medidas más trascendentes es que se adelanta 2 años con efecto inmediato la implementación del Mínimo no Imponible de 12 mil pesos para las contribuciones patronales fijado en la reforma tributaria recién para 2020. Regirá para los comercios minoristas de ciudades de frontera que estén registrados en la Ley PyME.



La medida alcanzará a 8.100 establecimientos y 40.000 puestos de trabajo. Se trata de un esfuerzo compartido con las provincias ya que estará disponible solo para aquellas provincias con alícuotas de Ingresos Brutos para comercio minorista de hasta 3% en 2018. Será para los departamentos de frontera alcanzadas por la medida son Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan y Santa Cruz.

El adelanto del Mínimo no Imponible era un pedido ampliamente extendido porque con esta medida los productores aseguraron que habrá una reducción en el costo de contratar mano de obra que, en el caso de las producciones regionales, por lo general, es de carácter intensivo.





En una carta enviada por la Mesa de Enlace del campo y CAME al Ministerio de Trabajo, las entidades rurales pidieron la utilización de la facultad establecida en el segundo párrafo del artículo 173 de la citada ley. Este último expresa que la cartera laboral podrá impulsar que la detracción se aplique en su totalidad para todas las actividades amparadas en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario, aplicándoles de manera inmediata el MNI de 12 mil pesos para las cargas sociales.



También, Macri les anunció a los empresarios la reglamentación del artículo 10 de la actual Ley PyME, que establece beneficios fiscales e impositivos para las provincias de frontera y economías regionales. Así como un tope de la alícuota de las ART para las pymes.



Por otra parte, considerando que apenas 2 de cada 10 pymes son exportadoras, y que el consumo del mercado interno está absolutamente deprimido, el Presidente también extenderá hasta fin de año los planes de compra con tasas subsidiadas Ahora 3, 6, 12 y 18. En ese sentido, está el compromiso del Gobierno de trabajar junto a la CAME y los bancos en un programa para fortalecer el consumo en ciudades de frontera.



Por último, para hacer frente a otros de los problemas estructurales que enfrentan las pymes como lo es la falta de financiamiento, Macri prometió el relanzamiento de la línea de inversión productiva al 29% anual a través del Banco Nación. De esta forma, el Gobierno da marcha de forma parcial con la eliminación de esta herramienta de financiación por la que todos los bancos estaban obligados a prestar parte de sus tenencias a las pymes para proyectos productivos.

De la celebración del Día Internacional de las PyMEs participaron los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, de Trabajo, Jorge Triaca y de Producción Dante Sica (Producción) y el secretario general del gremio de empleados de Comercio, Armando Cavalieri.





En el acto, el presidente de la CAME Gerardo Díaz Beltrán advirtió que "estamos atravesando momentos difíciles, pero somos los primeros que no nos bajamos de la trinchera". "Estamos pidiendo pequeñas medidas transitorias, para atravesar esta situación difícil, que ayude a traccionar el consumo y poder reactivar el mercado interno", agregó.



Tras el reclamo Díaz Beltrán dirigiéndose a Macri le señaló que el Gobierno "está en el camino correcto" y agregó que la CAME "va a estar acompañando la transformación del país", y posteriormente le entregó a Macri una plaqueta recordatoria del acto. El Presidente reconoció en su discurso que "estamos lejos de poder haberles dado las herramientas que tienen las pymes de otros países de la región y sin embargo están ahí bancando lo que venga y enfrentando la situación".