Tras la reunión de Gabinete, Macri recibió a una delegación de legisladores de EEUU acompañada por el embajador de Donald Trump en Argentina, Edward Prado.

En otro día de fuerte volatilidad en los mercados con el dólar flotando por las nubes, sin encontrar su techo, el presidente Mauricio Macri se reunió con sus ministros y les aseguró que no habrá cambios de Gabinete como un paliativo para descomprimir la crisis cambiaria, al tiempo que volvió a recibir elogios de EEUU y un contundente respaldo del gobierno de Jair Bolsonaro de Brasil.

En la habitual reunión de Gabinete, Macri despejó las dudas entre sus funcionarios frente a la ola de rumores sobre un retoque en los ministerios para dar una nueva impronta a la gestión que ayude a recuperar algo de confianza. Pero el Presidente no solo confirmó a su equipo si no que, además, les pidió que le transmitan "calma" a la ciudadanía en estos días de fuerte presión para los mercados y la economía.

La jornada de ayer había arrancado con un tensa calma con el dólar retrocediendo de $45,90 hasta $44,60, pero el respiro, después de tres fuertes alza al hilo, duró justo hasta el mediodía cuando la moneda de EEUU retomó la escalada para cerrar en 47 pesos. Se bajaba así el telón de una semana que como balance dejaba un dato irrevocable: el dólar subió 9,13 por ciento y nadie se anima a pronosticar cuándo y dónde encontrará su piso y su techo.

"Quiero transmitirles que no habrá cambio de Gabinete como se rumoreaba en algunos medios. Vamos a seguir adelante y hay que llevar tranquilidad a la gente en medio de los sacudones de los mercados", aseguró Macri a sus ministros en la quinta de Olivos. Faltaba el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que estaba en Brasil reunido con su par brasileño Paul Guedes, y el de Interior, Rogelio Frigerio, que viajó a Jujuy para ver al gobernador Gerardo Morales.

Tras una semana con el dólar en alza y el riesgo país en niveles récord, el Presidente bajó a sus colaboradores el mismo mensaje que pronunció el jueves públicamente en una radio santafesina: "Los mercados tienen una visión de corto plazo y dudaron de la Argentina".

Macri dejó en claro que no habrá cambios al menos hasta después de las elecciones. No hizo falta que reiterara que el candidato presidencial de Cambiemos es él y no hay plan "V" (Vidal) como reclama el establishment.

Sí vaticinó que vendrán más días de incertidumbre de acá hasta las elecciones y que habrá que acostumbrase. Por esas horas de la mañana el dólar y el riesgo país transitan el camino hacia la baja, pero sobre el mediodía comenzaba a cambiar la tendencia y ambos cerraron en alza. El riesgo país saltó de los 935 del jueves a 944 el viernes.

Tras la reunión de Gabinete Macri recibió a una comitiva de legisladores de EEUU liderada por el senador republicano Rick Scott que llegó junto con el embajador Edward Prado.

Un funcionario que estuvo presente remarcó a la prensa nacional que a Macri se lo vio distendido y que el senador Scott transmitió los elogios de la administración de Donald Trump a las reformas que está encarando la Argentina.

A su vez, Macri ratificó el rumbo de la economía y planteó que los vendavales económicos que sacuden a la Argentina responden a "factores externos" y a "temores por un regreso al pasado" en abierta alusión a Cristina Kirchner.

El lunes pasado en la Casa Rosada el Presidente había recibido a otra delegación de parlamentarios norteamericanos de la Comisión de Agricultura y de Energía con quienes repasó la agenda bilateral. También allí hubo elogios a la gestión de Macri y se habló del potencial de inversiones norteamericanas en el yacimiento de Vaca Muerta.





> Espaldarazo desde el gobierno de Brasil



El gobierno de Jair Bolsonaro apoyará "todos los esfuerzos de estabilización" de la Argentina, afirmó ayer el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, tras recibir a su par argentino de Hacienda, Nicolás Dujovne. Ambos ministros se reunieron durante una hora con Guedes en la sede carioca del Ministerio de Economía, en el centro de Río de Janeiro, con quien repasó la agenda bilateral pero también objetivos comunes frente a la negociación para cerrar el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

"Me gustaría dejar en claro que apoyamos totalmente al ministro Nicolás y al presidente Macri; ellos tienen todos nuestro apoyo; el presidente Bolsonaro se identificó mucho con Macri y yo con el ministro Dujovne, parece que nos conocemos hace 20 años", dijo Guedes.

El ministro brasileño, quien tiene la venia de Bolsonaro para tomar las decisiones económicas, subrayó: "Apoyaremos todos los esfuerzos de integración y de estabilización" de la Argentina.

La visita de Dujovne se produce luego de que ambas cancillerías anunciaran para el 6 de junio el primer viaje a la Argentina de Bolsonaro desde que asumió, el 1 de enero. Incluso, en la noche del jueves, Bolsonaro manifestó "preocupación" con la posibilidad de que Argentina se transforme "en otra Venezuela" si la oposición vence en las elecciones de octubre.