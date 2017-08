La vicepresidenta Gabriela Michetti y no el presidente Mauricio Macri encabezará la comitiva oficial argentina que participará desde el 12 de septiembre en Nueva York del 72´ período ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Macri no participará de las reuniones del principal órgano deliberativo de la ONU debido a que se repone de una cirugía en la rodilla derecha.



El mandatario, que ha tenido una activa agenda internacional en más de un año y medio de gestión,



redujo el número de viajes al inicio del segundo semestre del año, en medio de la campaña electoral, una decisión que "se mantendrá por lo menos hasta octubre, obligado por su lesión en la pierna", dijeron fuentes oficiales.



Desde la Casa Rosada expresaron además que hay en carpeta decenas de pedidos de visitas al exterior (Europa y Asia encabezan la lista) que el Gobierno no ha podido responder hasta ahora, y que la agenda de viajes volverá a activarse bajo el criterio de lograr los mejores acuerdos comerciales para vender los productos argentinos al mundo y captar inversiones que permitan abrir nuevas fuentes de trabajo.



Acompañarán a Michetti el canciller Jorge Faurie y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, entre otros.