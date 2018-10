El presidente Mauricio Macri advirtió ayer en Rosario (Santa Fe) que "hay que dar las batallas que hay que dar", al advertir que hace falta cuidarse "de comportamientos tramposos que hemos tenido en la sociedad durante muchos años".



"No es un momento para dudar, sino para demostrar nuestro coraje de que estamos comprometidos y convencidos de que merecemos vivir mejor. Por eso hay que dar las batallas que hay que dar y lo estamos haciendo", dijo al encabezar la inauguración de la Autopista Urbana Rosario.



"Hay que animarse, no hay que tenerle miedo a aquellos que se creen los dueños de nuestras vidas, que están por arriba de la ley", sostuvo.



Macri reclamó a la provincia de Santa Fe que se adhiera a la nueva ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) para evitar una litigiosidad que "ha destruido pymes y ha puesto en peligro a empresas".



En este sentido, destacó que "ya 15 provincias se adhirieron a la ley de ART", lo que permitió "que baje esa litigiosidad y que vuelva a haber vocación de generar empleo, de tomar gente nueva".



"Necesitamos que Santa Fe se adhiera: es la provincia que queda de las más grandes que no se ha adherido y es importantísimo" que lo haga, agregó.



Por otra parte, el jefe del Estado consideró que "un cambio profundo no se hace de un día para el otro, lleva tiempo".