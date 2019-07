El presidente Mauricio Macri insistió en que hay que "poner el eje en el hacer, no en relatos, no sanatas", al hablar en Concordia, Entre Ríos, donde visitó un Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO), que brinda capacitación laboral y atención sanitaria a 2400 familias de esta ciudad.



"Hoy más que nunca tenemos que comprometernos a seguir en esta línea del trabajo, del diálogo, más allá de las pertenencia políticas, porque lo importante no es la política, lo importante es que los argentinos tengan las herramientas para poder crecer, y eso lo hacemos si trabajamos juntos, si dialogamos, si ponemos el eje en el hacer, no relatos, no sanatas, sino hechos concretos", dijo Macri.

Además el jefe de Estado -quien estuvo acompañado por el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio- manifestó su satisfacción por "ver cómo el esfuerzo, el compromiso que asumimos hace tres años y medio, empieza a generar transformaciones".



Previamente, Macri recorrió un emprendimiento agrícola familiar ubicado en la zona de La Criolla, en el departamento de Concordia, que se dedica a la producción de nueces pecán para el consumo interno y la exportación a China y Países Bajos.