El presidente Mauricio Macri afirmó ayer que "los mercados tienen una visión de corto plazo" y consideró que sus "dudas" sobre la Argentina fueron las que "generaron ruido en los últimos días" con una alza en el dólar y el riesgo país, porque "dudan de que los argentinos por ahí estamos pensando en volver atrás".

"Los mercados es otro mundo. Son tipos detrás de una computadora, en un lugar lejano, que compran, venden, que tienen una visión más de corto plazo, de oportunidad".

"No nos conocen y no tienen por qué conocernos. Lo que nos pasó ayer y hoy con el dólar y el riesgo país es que han dudado de nuestra convicción a seguir en este camino", sostuvo. Y agregó: "Con todo el respeto del mundo a ellos y a quienes creen que cualquier pasado es mejor, que son muchos argentinos, yo quiero decirle al mundo que hay una enorme mayoría de argentinos que no quiere volver atrás".

En ese sentido, explicó que "todo eso ha generado ruido en los últimos días, que claramente puede generarle angustia a mucha gente" al tiempo que le pidió "tranquilidad" a la población porque desde el Gobierno se está "haciendo lo que hay que hacer".

Macri admitió, en respuesta a una pregunta, que el mercado advierte que los destinos serán definidos entre su candidatura y la de la expresidenta Cristina Kirchner, y argumentó que los inversores apoyan a Cambiemos por "el cambio que hemos empezado" y no quieren "volver a la conducción del peronismo" que en su pasado reciente ha "festejado un default, rompió contratos, expropió y confiscó".