Desafío clave. Macri, que el sábado pasado visitó la Rural de Palermo (foto), enfrenta este domingo un desafío clave: las elecciones primarias.



El presidente Mauricio Macri encabeza desde hoy un acto de cierre de campaña por día en la última semana antes de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo domingo 11 de agosto, con la meta puesta en recuperar votos en los centros urbanos que contribuyeron a su triunfo electoral de 2015.



El presidente Mauricio Macri cierra hoy la campaña de Juntos por el Cambio en la provincia de Santa Fe con un acto en la ciudad de Rosario acompañando a los candidatos locales.



El cierre será desde las 19 en el Club Banco Nación de Rosario, indicaron fuentes partidarias. Mauricio Macri, que busca la reelección en una fórmula con el senador peronista Miguel Pichetto, cerrará el acto con un discurso ante unas cuatro mil personas. Pichetto no estará presente porque estará representando a la lista de Juntos por el Cambio en otras localidades santafesinas, agregaron las fuentes.



Mañana, el mandatario acompañará al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en el estadio de Ferro, en el barrio porteño de Caballito, donde en un escenario 360 grados pedirá el apoyo de los porteños. Allí estarán los principales candidatos a legisladores por la Ciudad de Buenos Aires, como el postulante radical a senador Martín Lousteau.



Al día siguiente, el presidente viajará junto a Pichetto a la capital cordobesa, donde, igual que en 2015, la alianza oficialista cerrará su campaña en el interior del país, agregaron los voceros consultados.



Macri eligió nuevamente la Plaza de la Música, de la capital mediterránea, donde estará escoltado por el jefe de los diputados de su espacio, Mario Negri, y la senadora Laura Rodríguez Machado, quien trabajó como articuladora de la campaña en Córdoba.



El cierre definitivo será el próximo jueves junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en el Centro Asturiano de Vicente López, en el norte del conurbano. Allí estarán junto al presidente el intendente de ese distrito, Jorge Macri, que busca también su reelección, y los principales candidatos a diputado, como el ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo.



Fuentes del equipo de campaña del oficialismo explicaron que la elección de los distritos para encabezar los últimos actos tiene que ver con la necesidad de recuperar los votos que lo ayudaron a ganar la presidencia en 2015.



"Jugamos para ganar, en todas las instancias, no jugamos a perder en ninguna", expresó una fuente de la Casa Rosada que trabaja intensamente en la campaña. El domingo de la elección, la cúpula del frente Juntos por el Cambio decidió repetir también el escenario de las últimas elecciones en el predio de Costa Salguero, donde montará el tradicional búnker en el que aguardarán los resultados de las primarias.



Macri pidió ayer a sus seguidores que digan "públicamente" que van a votar por él, porque, según dijo, es a lo que "más miedo" tienen sus adversarios políticos. "A nada le tienen más miedo que a personas como vos diciendo que me van a votar", escribió Macri en sus redes sociales, en las que compartió además una fotografía con la inscripción "yo lo voto", que el mandatario pretende viralizar el próximo jueves. Télam

Alberto F. habla de "enojados" con CFK

El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, relacionó ayer la competitividad de Macri con el "enojo de la gente con Cristina (Fernández de Kirchner) y el peronismo". Fernández, que comparte fórmula con Cristina, dijo que por ese motivo hay "cosas que no pueden volver a repetirse" de los gobiernos anteriores. "No hay explicación para que Macri sea competitivo más que el enojo de la gente con Cristina y el peronismo", afirmó en diálogo con Radio 10.



Por ese motivo dijo que "no pueden volver a repetirse" las situaciones que "molestaron" a los argentinos durante los años de gobierno kirchnerista. "Cuando digo que vamos a volver para ser mejores es que estoy revisando lo ocurrido y me doy cuenta que hay cosas que molestaron a algunos y esas cosas no pueden volver a repetirse", afirmó.



Alberto suscribió ayer los dichos del postulante a gobernador bonaerense Axel Kicillof sobre que ambos no piensan "exactamente igual" y sostuvo que por su lado tiene "una visión más crítica de los tiempos de la economía", pero lamentó "no haber trabajado con él" durante los últimos años de la gestión de Cristina. "Es cierto", dijo Fernández después de que su copartidario Kicillof asegurara ayer que ambos no piensan "exactamente igual".



El Frente de Todos eligió Santa Fe para hacer su cierre de campaña, y en función de eso prepara un gran acto para el miércoles en Rosario, frente al Monumento a la Bandera, para que la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner, tenga una foto que retrate "la armonía" del binomio, según fuentes partidarias. Se espera la presencia de gobernadores, incluyendo al sanjuanino Sergio Uñac. Fernández viajará el jueves a la provincia de Córdoba "para acompañar, simplemente, el cierre de la lista cordobesa", explicaron.