Ola amarilla. Macri recibió con un almuerzo en el Salón de los Científicos, en el primer piso de la Casa Rosada, a los principales referentes de Cambiemos.

El presidente Mauricio Macri anunciará el próximo lunes en el Centro Cultural Kirchner, ante unos 150 invitados, los "principales lineamientos y un conjunto de medidas" relacionadas a las reformas institucionales, educativas, políticas, económicas y electorales que impulsará el Gobierno de cara a los próximos dos años.



En tanto, el jueves 9 de noviembre discutirá "sólo con gobernadores temas fiscales y la reforma impositiva" con el objetivo de reducir impuestos.



Resta definir si la reunión será encabezada por Macri o por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.



Los titulares del PRO, Humberto Schiavoni; y de la UCR, José Corral, fueron los voceros designados para brindar los detalles a la prensa.



"Estuvimos charlando sobre un paquete de reformas, propuestas de profundización de políticas que se van a presentar a representantes de distintos sectores (trabajadores, empresarios, gobernadores, universidades) el día lunes a las 12 en el Centro Cultural Kirchner (CCK), donde el Presidente y los ministros van a exponer los lineamientos generales de esta reforma que van a ir trabajando sectorialmente", explicó Schiavoni.



Corral, a su turno, comentó que las reformas "tienen como objetivo generar empleo, sostener el crecimiento de la economía, hacer una Argentina sustentable en el tiempo y lograr ciertos consensos básicos en esta dirección".



Para la primera jornada de diálogo están convocadas más de 150 personas, entre sindicalistas, gobernadores, miembros de la Corte Suprema de Justicia, representantes de universidades públicas y líderes parlamentarios.



A partir de la presentación, se irán convocando distintas reuniones sectoriales para "profundizar el diálogo sector por sector", como en el caso del mencionado encuentro con los mandatarios provinciales,



"Este ámbito no reemplaza a las instituciones de la República, que son las que tienen que funcionar. Sí hay una voluntad de hacer expresa estas reformas y de poner muy claro estos objetivos y, por supuesto, iniciar también conversaciones con diferentes sectores", apuntó el intendente de la ciudad de Santa Fe y máxima autoridad de la UCR a nivel nacional.



Ambos voceros aclararon que la reforma política esperará hasta el próximo año porque no formará parte de este grupo de propuestas, pese a que "desde Cambiemos tenemos la voluntad" para avanzar en ese sentido, y aseguraron que la sanción definitiva de la Ley de Responsabilidad Fiscal se hará "sobre la base del acuerdo que la Nación ya firmó con los ministros de Hacienda de las provincias". Tampoco formarán parte de la agenda el reclamo de la provincia de Buenos Aires sobre el Fondo del Conurbano, porque "no forma parte de las políticas públicas, sino de solucionar un tema puntual, sobre el cual no hay resolución definitiva de la Corte Suprema de Justicia", que aún no se expresó sobre el caso, y tampoco el posible envío de nueva Ley de Coparticipación Federal, aunque sí "temas conexos" a la norma.



