Mauricio Macri presentó este jueves en La Rural su segundo libro, "Para qué", y dejó una batería de definiciones sobre distintos tópicos actuales y de su carrera. Al respecto, cargó con dureza contra Aerolíneas Argentinas y disparó contra el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró: "Ningún progre nos puede correr más".

Con dirigentes de la plana mayor de Juntos por el Cambio (JxC) como Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, entre otros, presentes, Macri realizó un repaso por su carrera política desde los días en Boca hasta la actualidad, con la excusa de presentar su obra, que salió a la venta el 18 de octubre.

Las definiciones de Mauricio Macri

Entre la variedad de temas a los que se refirió, el exmandatario habló de la actualidad de JxC y advirtió: "Van a volver las piedras. Los mafiosos anunciaron que nos preparemos. Se han apropiado de partes del país y no van a querer soltar sus privilegios. Si nosotros no logramos una sociedad sin privilegios y sin mafias, nadie va a invertir".

Sobre este punto, consideró que "si nadie invierte, no va a haber empleo y de ahí no salimos nunca más". Acto seguido, realizó un llamado a la unidad: "Así que tenemos que estar muy juntos, muy juntos".

Respecto de su gestión, Macri analizó: "La gente nos está empujando. Nosotros nos fuimos del Gobierno y el 70% decía que Aerolíneas tenía que ser estatal y hoy eso cae al 40% y va a llegar al cero. Nos vamos a sacar encima Biró y todos su compartimientos mafiosos y la plata que nos roba. Vamos a volar. Vamos a estar llenos de aviones otra vez".

"u$s10 mil 600 millones hasta fin de año va a haber sido el costo de haber estatizado Aerolíneas Argentinas. Tendríamos la mejor red de transporte de trenes del mundo. Eso serían millones de puestos de trabajo para todos. ¿Dónde está la prioridad? ¿Dónde mierda están las prioridades?", disparó.

"No me corren más"

Ante los aplausos de los presentes, que corearon "volveremos a ser gobierno", completó: "No me corren más. Ningún progre me puede correr. Ese discurso progre cínico no me lo banco más. No va más".

"Para qué", que fue publicado por editorial Planeta y consta de 264 páginas, aborda las medidas que pretende aplicar en un eventual segundo gobierno.

Si bien Macri sigue jugando al misterio sobre su futuro político, a pesar de que en las últimas semanas levantó notablemente su perfil público y salió de recorrida por el interior del país, el lanzamiento de su nuevo libro enciende las luces de alarma dentro de su propio espacio político.