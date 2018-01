Puertas abiertas. "Hemos estado tan aislados que sólo tenemos lugar para mejorar, queremos ser parte de soluciones globales", explicó Macri, y destacó que el proteccionismo "sólo agudizó los problemas con la pobreza en Argentina".

Como en su rol de presidente de la próxima Cumbre del G-20, Mauricio Macri aseguró ayer, al exponer ante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que, luego de haber "dejado atrás su experimento populista" y entrado en "una nueva fase" de "sustentabilidad y estabilidad con desarrollo inclusivo", en el mundo "no hay ningún otro país con tanta potencialidad" como Argentina, En ese marco, entendió que el país puede cumplir "un rol significativo en la escena internacional" y, a la vez, "transmitir la voz", no sólo propia sino "de toda la región sudamericana".



"En los últimos dos años, hemos reorganizado nuestra economía que está cobrando auge, creció al 4,2% en el tercer trimestre del año pasado, la inflación es la menor en una década, y los ingresos y salarios se están recuperando", señaló Macri en su discurso. A renglón seguido volvió a ratificar que el objetivo primordial de su gobierno es "reducir la pobreza".



Macri expuso cerca de las 11.30 hora de Suiza (7.30 de Argentina) en el marco de la sesión plenaria del Foro Económico Mundial.



En tren de resaltar diferencias en relación a la etapa anterior, bajo la gestión kirchnerista, Macri subrayó la construcción de "un consenso político en una agenda basada en la reforma permanente". "La Argentina ha dejado atrás su experimento populista, evitando la crisis económica", definió el mandatario, quien abundó sobre las modificaciones impulsadas desde el inicio de la gestión de Cambiemos, al afirmar que, "la diferencia entre la actualidad y otros períodos de la historia reciente, es que los cambios se están produciendo de manera ascendente".



La presentación de Macri en el Foro estuvo precedida por una breve introducción a cargo del noruego Borge Brende, presidente del Foro de Davos, quien, luego de la exposición del mandatario, le formuló algunas preguntas. Allí, Macri comenzó por definir a la Argentina como "un socio fiable para las empresas y un intermediario honesto en la política mundial". En ese marco, fue enfático al señalar que el país dejó atrás una etapa en la que estuvo "aislado del mundo" y "ha entrado en una nueva fase" en la que puede "desempeñar un papel significativo".



"Nuestro país tiene enormes posibilidades en cuanto a reservas de hidrocarburos de fuentes no convencionales. Hablo de Vaca Muerta, la segunda reserva más grande de gas", afirmó el jefe del Estado, quien también destacó que la Argentina tiene "una gran reserva de litio" y que "las oportunidades en el sector minero son únicas".



Además, subrayó que el país es capaz de "alimentar a más de 400 millones de personas", que "el sector alimentario argentino está presente en todo el mundo" y que esa actividad "es ejemplo" de la reputación argentina.



"La Argentina está lista para hacer su contribución a la seguridad alimentaria mundial", postuló el mandatario en su exposición en el Congress Centrum, ante un auditorio que reunía a los principales líderes políticos y empresariales del mundo.



Entre otros puntos que destacó como oportunidades de desarrollo en el país, Macri enumeró los "proyectos de energía solar", y puntualizó que "el parque jujeño de Caucharí será el mayor proyecto solar de Latinoamérica". "Miramos hacia el futuro con gran optimismo, es el período de mayor crecimiento desde 2011. Ningún país tiene más potencial, y tenemos algo más importante, el talento de nuestro pueblo", resumió el mandatario.



Incluso rescató que su gestión ha "recuperado las estadísticas y ajustado el sistema fiscal", además de haber "aumentado la transparencia y reducido la corrupción, que -dijo- destruye el empleo". "Estamos creando nuevos marcos normativos que crearán nuevas oportunidades", subrayó el Presidente, y lanzó un reclamo a los gremios: "Tenemos que trabajar en educación y convencer a los sindicatos de que sean parte del cambio y no se muestren siempre reticentes".

El ejemplo argentino

En su paso por Davos, Macri también se encargó de dejar un mensaje directo para los Gobiernos proteccionistas e inclinados hacia el populismo: aprendan de nosotros. "Los invito a que visiten Argentina y vean qué sucedió con un país increíble que adoptó el proteccionismo y el aislamiento como una forma de vida",

La Cumbre del G-20 y la crisis de Venezuela

En la entrevista con el presidente del Foro de Davos, tras su exposición, Macri valoró la presidencia argentina del G-20, que calificó de "momento sin precedente en la historia". Para el Presidente, "el G-20 es un lugar en el que un grupo de países intenta colaborar para el crecimiento inclusivo".



Se trata de "uno de los mayores retos de la historia de Argentina", y Macri prometió insuflar dentro del G-20 el mismo espíritu de consenso que ha buscado para la agenda interior argentina.



Tres serán las áreas prioritarias para la presidencia argentina del G-20: la adaptación del mundo del trabajo al cambio tecnológico; la educación; y lograr una alimentación sostenible para todos.



El jefe del Estado argentino también hizo mención a la política regional, al mencionar que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) "está cerca" y constituye "una oportunidad sin par".



En este marco, destacó una reunión que se desarrollará la semana próxima en Bruselas y también expresó sus expectativas en ese sentido a la luz del encuentro que mantendrá hoy con el presidente francés, Emmanuel Macron, en lo que será la última escala de su gira internacional, que incluyó a la Federación Rusa y, ahora, a Suiza. Además, en su presentación ante el Foro Económico Mundial, Macri se refirió a la situación en Venezuela al afirmar que "no es una democracia" y que no se siente "nada optimista al respecto". "Pedimos unas elecciones transparentes, que se acabe con los abusos perpetrados por Venezuela. No es una democracia. Desgraciadamente, los ciudadanos están sufriendo mucho con esta crisis sanitaria, y vemos que las cosas van de mal en peor", concluyó sobre Venezuela, un tema recurrentes y de fuerte condena en las declaraciones de Macri.