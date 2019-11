El presidente Mauricio Macri destacó que el mandatario electo Alberto Fernández "haya incluido en sus propuestas el equilibrio fiscal" y que promueva "un modelo exportador y un tipo de cambio competitivo", lo cual, aseguró, lo "tranquiliza".



No obstante, lanzó críticas al gobierno que lo precedió al resaltar una serie de acciones de su administración que considera cambios acertados, como "terminar con la discrecionalidad en la relación con las provincias y los medios".



Además, advirtió por estos días que "aunque cambie el gobierno" el 10 de diciembre, "lo que está profundamente arraigado en el corazón de millones de argentinos no va a cambiar", y ratificó que Juntos por el Cambio tendrá una presencia "sólida" en el Congreso argentino para "defender la democracia".



"Es cierto que no terminamos de solucionar los problemas estructurales de nuestra economía", admitió el jefe de Estado al participar de los festejos del 150 aniversario del diario La Nación, en el Centro Municipal de Exposiciones de la ciudad de Buenos Aires. Pero inmediatamente matizó: "Empezamos a hacerlo, y los datos estructurales lo muestran".



Resaltó que lo "tranquiliza" que Alberto Fernández "haya incluido en sus propuestas el equilibrio fiscal", una iniciativa que consideró un "paso importante", junto con la "voluntad" de la nueva administración de "seguir promoviendo un modelo exportador y mantener un tipo de cambio competitivo".