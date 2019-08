Con la Mesa de Enlace. Macri recibió a representantes de las cuatro entidades agropecuarias que le elevaron propuestas.

Pese a que el campo no apoyó en las urnas como el Gobierno esperaba en las PASO, el presidente Mauricio Macri recibió ayer en la Casa Rosada a dirigentes de la Mesa de Enlace agropecuario y se comprometió a no subir retenciones hasta fin de año. Además, el mandatario "firmó el documento y avaló totalmente las 14 propuestas elaboradas por el campo para todos los candidatos.



En el mismo sentido, el presidente de la Sociedad Rural, Dardo Chiesa, indicó que "Macri dijo que no se van a aumentar retenciones" y que fue "categórico" en ese sentido. También opinó que hoy para el sector "la perspectiva es buena" porque en estos últimos años se logró "la apertura de 120 mercados" y resaltó la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur para llevar la agroindustria a mercados "de mayor poder adquisitivo". Sobre si habían dialogado sobre el resultado de las PASO, contó que le expresaron que quedó claro que el sector productivo y rural "no tiene en las urnas el potencial que tienen los pueblos y las ciudades" vinculadas al campo.



El documento de los ruralistas propone una reforma tributaria, la quita de retenciones en 2020, modernización del sistema laboral y que los reintegros vuelvan al nivel vigente previo a su reducción.También solicitó financiamiento "acorde a las necesidades de la producción", estabilización de la macroeconomía y realizar obras de infraestructura y mejora de la logística, entre otros puntos.