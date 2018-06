Cita clave con el campo. El presidente Macri convocó para el próximo martes a la Mesa de Enlace Agropecuaria. Los ruralistas confían en que les confirmará que no se modificará el actual esquema de retenciones.

Mientras en la city porteña la cotización del dólar acercaba raudamente a la divisa norteamericana a los 30 pesos, desde Entre Ríos, primero, y desde la reunión del IAE Business School en La Rural, después, el presidente Mauricio Macri ratificó ayer el rumbo de la economía con ajuste fiscal para cumplir la meta acordada con el FMI. Y en una jornada tormentosa del mercado cambiario, y voces que pusieron en duda la gobernabilidad, gobernadores del peronismo federal apoyaron el mensaje al mercado financiero del Presidente.



Pasado el mediodía, Macri aseguraba que el Gobierno no se desviará en su plan de "achicar el déficit fiscal". Junto al gobernador peronista de Entre Ríos, Gustavo Bordet, en la ciudad de Basavilvaso -donde fue a inaugurar obras- el jefe de Estado destacó el compromiso asumido por su administración para reducir el abultado rojo fiscal.



"Cuando prometemos que vamos a achicar el problema del déficit, que los mercados lo discuten, les decimos: sí, lo vamos a hacer", afirmó el Presidente durante un acto que encabezó en la ciudad entrerriana, que cumplió 131 años.



Por la tarde, ya de regreso en Buenos Aires, Macri participó de la reunión del IAE Business School que celebraba sus 40 años en el predio de La Rural. Allí, al explicar la devaluación, señaló la dependencia del crédito externo y el alza de las tasas en los EEUU sumado a la guerra comercial entre Washington y Beijing.



"Hoy mismo todos los gobernadores han ratificado, ante la preocupación que compartimos, que van a apoyar en lo que se ha comprometido con el Fondo Monetario que es el 1,3 (de déficit) para el año que viene", dijo.



En ese sentido, el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey señaló que "hay que ayudar para que las cosas salgan lo mejor posible" y destacó que "vamos a ayudar al Gobierno a reducir el déficit fiscal".



En la misma línea habló la mandataria bonaerense María Eugenia Vidal, quien exhortó a "todos" a "trabajar juntos con el gobierno nacional todos los gobernadores en un acuerdo que nos permita cumplir la meta del 1,3% para el año que viene, eso nos va a dar tranquilidad a todos y más trabajo", sostuvo.



Por su parte, el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti resaltó que "para superar esta turbulencia es necesario que Argentina garantice el equilibrio fiscal". "Hay consenso entre todas las fuerzas políticas para que alcancemos el equilibrio fiscal, cumpliendo con la reducción del déficit fiscal y llegando al 1,3% el año que viene, y alcanzando el equilibrio fiscal en el 2020", destacó.



A su turno, el chaqueño Domingo Peppo aseguró que "estamos dispuestos a dar herramientas como el Presupuesto y vamos a trabajar como se hizo con el consenso fiscal". "El espíritu no es generar trabas, sino trabajar para que no existan las sorpresas y haya equidad".



En la misma línea se expresó Bordet, quien señaló que "cumplir con las metas está fuera de discusión" y llamó a "buscar consensos para determinar cómo aplicar las correcciones para llegar a esa meta del 1,3%".



Por último, el mandatario de Mendoza, el oficialista Alfredo Cornejo, destacó que "los gobernadores apoyen el compromiso del gobierno nacional de reducir el déficit, como lo ha hecho Mendoza, que ha logrado equilibrar el déficit".





Guiño de Pichetto por el presupuesto 2019



El Gobierno recuperó algo de aire político ayer después de conocer por boca del propio jefe del bloque del Peronismo Federal en la Cámara Alta, el senador Miguel Angel Pichetto, quien en dos oportunidades envió señales de apoyo de su bancada para acordar el proyecto de presupuesto 2019 que debe contener el ajuste que exige el FMI. Miguel Pichetto se lo dijo dos veces a Marcos Peña durante su intervención del miércoles en el Senado, cuando el jefe de Gabinete fue a presentar su informe al Senado. El jueves a la noche lo repitió en un estudio de TN. "Si hacemos un esfuerzo de cara a septiembre y octubre en la construcción de un presupuesto razonable y equilibrado me parece que podemos tener respuestas", afirmó. Pichetto representa al peronismo que responde a los gobernadores.