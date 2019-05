En Corrientes. Macri cuestionó a quienes esperan que el que "no se esfuerza tenga siempre algún beneficio y algún privilegio".



Tras una decisión de la Corte Suprema que puede demorar un juicio a Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri dijo ayer que en Argentina "queremos trabajo, no impunidad".

Tras recorrer en Corrientes el Centro de Información Turística que se construye en el portal San Antonio en los esteros del Iberá, el presidente Macri dijo: "Todos queremos progresar, trabajar, poner nuestro granito de arena y que eso sea reconocido. Queremos que no haya impunidad. Lo que todos queremos es trabajo y no impunidad". Seguidamente, expresó que "queremos una oportunidad de demostrar lo que valemos y no que aquel que no se esfuerza tenga siempre algún beneficio y algún privilegio".

Un fiscal argentino pidió ayer que no se aplace el inicio del primer juicio por presunta corrupción contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), previsto para el próximo martes, después de que el Supremo aceptase el martes pasado que se revise el expediente, lo que puede demorar el comienzo.

El martes, la Corte Suprema de Justicia argentina informó que le pidió al Tribunal Oral Federal 2 el cuerpo principal de la causa -en la que se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública- para determinar si existen errores procesales en el expediente.

Esto se da tras un pedido formulado por la senadora Fernández de Kirchner y puede demorar el comienzo de la vista, que ya tenía que haber empezado el pasado 26 de febrero y se postergó al 21 de mayo por problemas de salud de Jorge Alberto Tassara, uno de los jueces que integraban el tribunal, quien acabó falleciendo.

En la causa conocida como Vialidad se investiga presuntas irregularidades en las adjudicaciones durante el kirchnerismo (2003-2015) para la construcción de rutas en Santa Cruz, de la que el esposo de Cristina fue gobernador entre 1991 y 2003.

En concreto, el presunto direccionamiento de obras públicas a la empresa de Lázaro Báez, por la firma de 52 contratos por un valor actualizado de 46.000 millones de pesos.

El fiscal del primer juicio oral previsto contra la expresidenta, Diego Luciani, solicitó al tribunal que arbitre los medios para que comience el juicio el próximo martes, más allá del pedido de todo lo actuado en la investigación que hizo el martes la Corte Suprema de Justicia.

Alberto Fernández, actual armador político de Cristina, dijo que "si puedo poner en línea cuatro votos de la Corte, córranse, soy el dueño de la Argentina". Esa fue su respuesta ante las versiones que lo señalaban como "operador" detrás de la decisión judicial del martes pasado.

Según Fernández, "esa mayoría peronista (de la que hablan) no existía hace tres años" en la Corte. "Cuando sacaron a Ricardo Lorenzetti (de la presidencia), el Gobierno se jactó de haber construido una nueva mayoría con Elena Highton y el juez Horacio Rosatti. Al juez Rosatti no lo llevó Alberto Fernández ni el peronismo, lo llevó Elisa Carrió a la Corte", sostuvo. "Y resulta que ahora es la mayoría peronista. Es una cosa insólita", añadió. La decisión de la Corte está cargada de lectura política, mientras crecen las pronunciaciones políticas de Cristina a meses de la elección presidencial.



> Cornejo le pone dudas a la candidatura de Macri



El jefe de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, aseguró ayer que "no hay que descartar que (el presidente Mauricio) Macri no sea candidato" en las elecciones de octubre y si bien aseguró que su partido no abandonará Cambiemos, pidió "una reformulación" de la alianza gobernante.

"Cambiemos sólo no puede lograr los objetivos, se necesita un poder político mayor al que ha logrado construir Macri", dijo el gobernador de Mendoza, y planteó la necesidad de "ampliar" el armado oficialista, con la inclusión de Alternativa Federal, el espacio que encabezan Juan Manuel Urtubey, Roberto Lavagna, Sergio Massa y Juan Schiaretti.

Las palabras del jefe del radicalismo en el encuentro de la Cámara de Comercio de Estados Unidos realizado en la ciudad de Buenos Aires, tomaron un peso específico a pocos días de desarrollarse la Convención Nacional de la UCR, que deberá decidir si el partido permanece en Cambiemos.

Cornejo sustentó la idea de ampliar Cambiemos con la necesidad de lograr un "poder político mayor", algo que, dijo, "requiere de ampliar a figuras representativas de la política argentina, corrigiendo las cosas que se hicieron mal. Me parece que Juan Urtubey, Juan Schiaretti, Roberto Lavagna o Sergio Massa podrían contribuir a esa ampliación. Quizá con otro nombre, no Cambiemos".

> Protagonistas

MARCOS PEÑA Jefe de Gabinete

"No puede haber impunidad en la Argentina, es una clara demanda social. Acá el tema de fondo es si se está de acuerdo o no con tolerar la corrupción, si se está de acuerdo o no en maniatar la Justicia".

LAURA ALONSO Oficina Anticorrupción

"Es una vergüenza republicana. El fallo de la Corte es escandaloso e inédito. Busca claramente dilatar el inicio del juicio. Es una decisión a favor de la impunidad de Cristina, (Julio) De Vido, (José) López, (Lázaro) Báez y otros".

EDUARDO CASAL Procurador