Tomando nota. Una charla animada mantuvo el presidente Mauricio Macri con CEOs de primera línea con quien debatió los puntos calientes que generan turbulencias en la economía argentina.

El presidente Mauricio Macri sumó ayer apoyos desde el exterior para la negociación iniciada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre ellos el de China, en una jornada en la que recibió también el respaldo de los más influyentes empresarios del país.



Al visto bueno expresado hace dos días por EEUU, España, Japón, Chile y Brasil, se sumaron ayer los de China, Holanda, México y Francia.



En el plano doméstico, Macri inició la jornada con una reunión con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, tras su regreso desde Washington, y luego recibió a un grupo de empresarios de alto nivel, para cerrar su actividad oficial con una reunión de coordinación junto a miembros del gabinete.



Macri estuvo en Olivos con Dujovne, quien el jueves se reunió en EEUU con la directora gerente del organismo, Christine Lagarde, para interiorizarse sobre las negociaciones para que la Argentina pueda acceder a un préstamo bajo la modalidad stand by.



Más tarde, por iniciativa del ministro de Producción, Francisco Cabrera, Macri recibió en la Residencia de Olivos a un grupo de empresarios de alto nivel. Tras el encuentro, Cabrera, aseguró que el sector empresario le transmitió a Macri su apoyo a la gestión de un crédito stand by ante el FMI y dijo la cuestión del dólar es un tema coyuntural a causa de la suba de tasas en Estados Unidos y que "en pocos días será historia".



Asistieron Jaime Campos (Asociación Empresaria Argentina), Miguel Acevedo (Unión Industrial Argentina), Eduardo Eurnekian (Aeropuertos Argentinos 2000), Luis Betnaza (Techint), Alfredo Coto (Coto), Cristiano Rattazzi (Fiat), Martín Migoya (Globant), Enrique Elzstain (IRSA), Gerardo Díaz Beltrán (CAME), Amancio Oneto (Molinos Río de La Plata) y Enrique Cristofani (Santander Río).



En conferencia de prensa, Cabrera afirmó que las crisis del dólar "será historia en pocos días" porque "es coyuntural" y aseguró que no tiene que ver con un problema de solvencia del país sino de liquidez.



Por otro lado, el funcionario contradijo que lo muchos medios vienen mostrando. Indicó que "no ha habido cambios de precios", pese a la suba de la moneda estadounidense.



Dijo que a los empresarios les pareció "razonable fortalecer la posición del sistema financiero, que es una de las patas importantes del programa económico, con un crédito preventivo del FMI que nos permitirá tener mayor solidez".



Cabrera manifestó que el objetivo central de la reunión era definir "cómo seguimos trabajando, cómo seguimos creciendo y produciendo ya que "llevamos siete trimestres consecutivos de crecimiento en la economía".



En ese marco, el ministro señaló con ironía que "no es nuestra política hacer control de precios, porque ha fracaso en los últimos 4.000 años".



Uno de los participantes de la reunión, Eduardo Eurnekian (CAC), dijo que "la economía muestra una buena y positiva situación, por lo que ratificamos las medidas que está implementando al presente el Gobierno nacional".



Tras ese encuentro, Macri mantuvo una reunión de coordinación de gobierno a la que concurrieron la vicepresidenta Gabriela Michetti; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; los ministros del Interior, Rogelio Frigerio; de Hacienda, Nicolás Dujovne; de Finanzas, Luis Caputo; de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie; de Trabajo, Jorge Triaca, y los vicejefes del Gabinete Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.



En cuanto al ámbito exterior, el presidente chino, Xi Jinping, le envió a Macri una carta en la que aseguró que su país "apoya firmemente los esfuerzo de la parte argentina por mantener la estabilidad y el desarrollo nacional y tiene la mejor disposición de ofrecerle toda la ayuda necesaria". Por su parte, el embajador de Francia en la Argentina, Pierre Guignard, expresó que la administración de Emmanuel Macron transmite todo el apoyo a las negociaciones iniciadas por la Argentina".







>> Mantiene la previsión de crecimiento

El Fondo Monetario Internacional mantiene su estimación de 2% de crecimiento de la economía argentina en 2018, de acuerdo con el informe "Perspectivas Económicas Regionales para América Latina y el Caribe: Aprovechando el impulso" difundido ayer en Lima, Perú.



De este modo, el Fondo mantiene su perspectiva de crecimiento del 2% de la economía argentina difundido el 17 de abril en su Panorama Económico Mundial durante la reunión de Primavera del organismo recaudador realizada en Washington. Para el FMI, América Latina y el Caribe tendrá un crecimiento económico de 2% este año y un repunte de 2,8% en 2019, impulsado por una mayor inversión y consumo privados. De acuerdo con el documento de Lima, Latinoamérica tendrá una recuperación de la inversión empresarial, tras el 1,3% de alza del PBI en 2017, aunque se mantendrá "por debajo de lo niveles observados en otras regiones, lo cual, limita el potencial de crecimiento de la región".



Para el organismo, el impulso al crecimiento proviene del fin de las recesiones en la Argentina, Brasil y Ecuador, del alza de precios de las materias primas y una moderación de la inflación que ha creado margen para una distensión de la política monetaria.



Citando a cada país, el Fondo estimó un crecimiento de 2% para la Argentina en este año, que se enfrentará a los efectos de una fuerte sequía, mientras que Brasil recibió un estimado de 2,3% debido a las condiciones externas favorables y de una recuperación del consumo y la inversión privada. No obstante, un riesgo importante para Brasil, según el FMI, es que "el programa de políticas podría alterarse después de las elecciones presidenciales en octubre", y que eso "dé lugar a volatilidad en el mercado y a una mayor incertidumbre en torno a las perspectivas a mediano plazo". Para Venezuela, el FMI prevé una contracción de 15% en este año, que se suma a una contracción acumulada de 35 % en el período 2014-17.