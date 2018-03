El presidente Mauricio Macri se reunió ayer con el jefe del interbloque de senadores Argentina Federal, Miguel Ángel Pichetto, para conocer la postura del dirigente peronista sobre la candidatura de Inés Weinberg de Roca a la Procuración General de la Nación.



Desde la oficina del senador rionegrino informaron oficialmente que el encuentro fue ayer al mediodía, con un almuerzo compartido en la Casa de Gobierno. Según indicaron los voceros del legislador peronista, Pichetto le reiteró la postura que hizo pública la semana pasada, en el sentido de que no existe animadversión contra la candidata, pero que "debe mostrar una solidez muy alta para ocupar el cargo", ya que se necesitan los dos tercios de los votos favorables de los integrantes de la Cámara alta presentes en sesión.



"Nuestro bloque debatirá internamente sobre el desempeño de la candidata luego de que recorra todo el procedimiento en el Senado para lograr su designación", sostuvo Pichetto, según sus voceros.



El presidente argentino Mauricio Macri dio a conocer la designación de Weinberg de Roca la semana pasada en un programa de televisión, aunque su nombramiento aún no fue publicado en el Boletín Oficial. De acuerdo con el Decreto 222/03, el Poder Ejecutivo debe publicar en el Boletín Oficial los antecedentes de la postulante, quien deberá presentar una declaración jurada sobre sus bienes. Los ciudadanos en general, así como las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones profesionales, podrán presentar sus observaciones a la candidata. Finalmente, el Poder Ejecutivo Nacional dispondrá sobre la elevación o no de la propuesta a la Cámara de Senadores de la Nación. La Cámara alta, en tanto, recibirá a la candidata en una audiencia, donde será evaluada, y su pliego, si cuenta con el apoyo suficiente, elevado para su discusión en el pleno del recinto.



Fuente: Télam