Segundos afuera. Macri precisó que la exclusión de familiares será retroactiva y señaló que "vamos a perder gente valiosa en el Gobierno", pero insistió en que su regla será "no tener ventajas excepcionales y dar ejemplos de austeridad".

Con la mira puesta en ir bajando el pesado déficit fiscal, el presidente Mauricio Macri anunció ayer la reducción en un 25 por ciento de los cargos políticos en el Estado nacional, congelamiento de los sueldos de funcionarios de alto rango durante este año y exclusión del Gobierno de familiares de ministros. El objetivo del plan, según lo precisó el propio Macri, es avanzar hacia "un país más transparente" y un Estado "más ágil, más atento y preparado para funcionar mejor".



El Presidente hizo el anuncio en la Casa Rosada, al regreso de la gira internacional por Rusia, Suiza y Francia, en la que destacó el "interés" que despierta Argentina en el mundo a partir del "proceso de cambio" encarado por el Gobierno y subrayó la importancia de "la austeridad".



En ese marco, el mandatario anunció tres medidas: la reducción en un 25% de los cargos políticos en el Estado, el congelamiento durante este año de los salarios de los funcionarios políticos de la administración pública nacional y un decreto para que ningún ministro pueda nombrar familiares en el Gobierno.



Al exponer estas medidas, el Presidente destacó que el Estado quiere "dar el ejemplo" y "redoblar el esfuerzo" que están haciendo los argentinos, y sostuvo que se trata de decisiones que apuntan a "transparentar la política" y a que el Estado sea "más ágil, más atento y preparado para funcionar mejor, lo que significa preparado para solucionar los problemas de la gente".



"Vamos a reducir uno de cada cuatro cargos políticos del Poder Ejecutivo Nacional; este año los funcionarios no tendrán aumento de sueldo; y, a partir de ahora, los familiares de los ministros no van a poder ser parte del Gobierno", afirmó Macri al enumerar las tres medidas en la Casa de Gobierno, en la que constituyó la primera actividad oficial tras el regreso de su gira europea.



En ese contexto, indicó que "el Estado era una maraña burocrática en la que era difícil tomar decisiones" y precisó que la reducción en un 25% de los cargos políticos en el Poder Ejecutivo Nacional alcanzará "1.000 cargos" e implicará un ahorro presupuestario de "1.500 millones de pesos por año".



Por otro lado, al anunciar la decisión de, por medio de un decreto que firmará en los próximos días, disponer que "ningún ministro pueda tener familiares en el Gobierno", el Presidente dijo saber que, con esa medida, perderá "colaboradores muy valiosos del equipo", pero subrayó la necesidad de avanzar hacia "un país más transparente" y pidió que "el ejemplo sea seguido por todos en la política en la Argentina".



"Invito a todas las jurisdicciones a tomar medidas similares, tendientes a mejorar la institucionalidad y la transparencia en la política. La política no debe tener ventajas; debe ser un ejemplo de austeridad", postuló el mandatario al anunciar las medidas ante parte de su Gabinete y la prensa en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Allí, también informó que "este año no habrá paritarias para los funcionarios de la administración pública nacional, es decir que los funcionarios políticos no van a tener aumentos de sueldos" en el transcurso del 2018.



"Si los argentinos están haciendo su aporte, nosotros debemos dar el ejemplo y redoblar la apuesta", aseveró el mandatario, al tiempo que diferenció la decisión de la gestión de Cambiemos de otras administraciones que -sostuvo- "estaban más preocupadas por beneficiarse a sí mismas que a cuidar a los argentinos".



Moyano ¿nervioso?



Mauricio Macri aseguró que el exlíder cegetista Hugo Moyano "no tiene que ponerse nervioso" sino "estar tranquilo, ir a la Justicia y demostrar que tiene todo en orden", y no "meterse con una persona de 87 años que está retirada en su casa", en referencia a las alusiones sobre Franco Macri del dirigente camionero.

Qué nivel de sueldos no tendrán aumentos

"De secretarios para arriba", fue la directiva del jefe de Gabinete, Marcos Peña, cuando se decidió avanzar en el recorte de la estructura política del Gobierno nacional, aun cuando se evaluó congelar también los salarios de los directores nacionales, pero se estimó que muchos de ellos, al ser de carrera, tienen como único ingreso su salario. El presidente Macri percibe, en bruto, sin los descuentos de ley, 208 mil pesos mensuales; la vicepresidente Gabriela Michetti, 192 mil, y los ministros del gabinete, 183 mil; en tanto, los secretarios redondean un ingreso de 160 mil pesos. Manteniendo estos ingresos, sin la recomposición del 15 por ciento que propone el Gobierno, el Presidente y los ministros aportarían un ahorro de unos 700 millones de pesos durante el 2018.

Cuánto dinero ahorra el Estado con el plan

Esta poda de 1 de cada 4 de los 4.000 puestos "políticos" en la administración pública, según adelantó el Presidente, implicará un ahorro de unos $1.500 millones por año, de quienes ostentan un salario promedio bruto mensual, sin adicionales, de poco más de $115.000. Pero además, este año, ese grupo no recibirá aumentos de sueldo. Semejante congelamiento implica, si se asume que el piso de las negociaciones de ajustes de salarios en paritarias se ubicará en el 15% de meta de inflación, que con esa medida Macri aspira a sumar otro ahorro de unos $650 millones; los cuales sumados a los $1.500 millones, por recorte de cargos, significarán un ahorro este año de poco más de $2.100 millones que no estaban contemplados en el Presupuesto.