En movimiento, así será la campaña electoral para el presidente Mauricio Macri. El martes y ayer, en la provincia de Buenos Aires. Hoy, en Tucumán. La semana que viene estará nuevamente en el distrito bonaerense y también visitará una de las provincias en las que Cambiemos generó una sorpresa en las elecciones primarias.

Si bien en el Gobierno aseguraron que la campaña comenzará a mediados de septiembre, el Presidente recorrerá una provincia por semana. El argumento será la inauguración de obras; el objetivo, apuntalar a los candidatos de Cambiemos en territorios difíciles.

"En esta etapa manda la gestión", dijo a un hombre con acceso diario al despacho presidencial.

El jefe del Estado mantendrá el ritmo, aunque acelerará su participación en el último mes, como sucedió en la previa de las PASO. La fecha de largada oficial para la campaña será el 15 de septiembre. La presencia de Macri en la campaña tiene que ver con que en la Casa Rosada están convencidos de que en el camino al 22 de octubre, la polarización con la ex presidenta Cristina Kirchner se profundizará y eso llevará a una "nacionalización" más marcada de la elección.

Ese día se reunirán las principales figuras de los gobiernos nacional, provincial y porteño con todos los candidatos en Parque Norte. Y 24 horas después Cambiemos volverá a tomar la calle con los timbreos, algo que ocurrirá todos los sábados.

Pero antes continuará con sus visitas en el territorio bonaerense, donde se focalizará. Serán uno o dos actos por semana. En la hoja de ruta por el interior asoma una provincia "difícil". En la Casa Rosada guardan la información para evitar inconvenientes.

Tres son las opciones: Entre Ríos, Córdoba y San Luis. Todo parece indicar que el Presidente podría viajar a la tierra que gobiernan los hermanos Rodríguez Saá desde hace 34 años.

Hoy, luego de tres meses de obras que implicaron la construcción de una nueva pista de aterrizaje -pasó de 2900 a 3500 metros- y calles de rodaje, el jefe del Estado inaugurará el aeropuerto Benjamín Matienzo de la capital tucumana. Después de algunas dudas, ayer se confirmó la presencia del gobernador Juan Manzur, enfrentado con el Presidente. También estará el ex titular del Plan Belgrano y candidato a diputado por Cambiemos José Cano.

Macri y Manzur se volverán a encontrar tras varios meses de enfrentamientos. En su último viaje a Tucumán, el Presidente no saludó al mandatario provincial y lo acusó, incluso, de faltarle el respeto. "He venido cinco veces a Tucumán en un año y medio, y en ese tiempo he trabajado codo a codo con Manzur. Fui dos veces a Estados Unidos para ocuparme de los limones para que la provincia y el país crezcan. Hice muchas obras en Tucumán sin importarme que el señor Manzur sea de otro partido político", dijo Macri antes de pisar suelo tucumano en julio.