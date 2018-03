Dos años. Macri destacó que hay 2,7 millones de personas que lograron salir de la pobreza y unas 610.000 que dejaron de vivir en la indigencia.





El presidente Mauricio Macri sostuvo ayer que la baja de la tasa de pobreza es "una noticia que da esperanzas para el futuro", pero admitió que aún falta tarea por hacer en materia social, al tiempo que ratificó que reducirla es su "principal preocupación y prioridad".



"Los argentinos comenzamos hace dos años un camino difícil para salir adelante. Hoy tenemos datos positivos, pero también sabemos que hay mucho por resolver", señaló el mandatario.



Macri destacó que en la tarea de continuar con la reducción de estos índices "los planes sociales son necesarios, pero no suficientes para proyectar un futuro mejor" y consideró que la pobreza es una "problemática compleja que necesita un abordaje multidimensional". "Aunque la Argentina crezca, si no trabajamos juntos no se va a reducir la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen", fue otra de sus definiciones, tras las nuevas estadísticas. Además aseguró que toda su administración está comprometida a "no buscar soluciones mágicas ni tomar atajos", y que "todavía falta porque hay argentinos con necesidades y con sueños por concretar".



Macri destacó que desde que asumió la Presidencia hace dos años hay 2,7 millones de personas que lograron salir de la pobreza y unas 610.000 que dejaron de vivir en la indigencia.



"Desde que tenemos estadísticas confiables, hay 2.700.000 de personas que lograron salir de la pobreza. Y cerca de 610 mil que dejaron de vivir en la indigencia. Y a esto se suman otras noticias también alentadoras como el crecimiento del empleo registrado, la actividad económica, la industria, la construcción de la mano de los créditos hipotecarios y la obra pública", añadió. También destacó que el país transita "el séptimo trimestre consecutivo de crecimiento" con una "inflación que está bajando", al igual que "el desempleo", aunque aclaró que "ningún dato económico positivo tiene sentido si detrás de esa cifra no se refleja una vida mejor para los argentinos".



Según Macri, la "pobreza no se combate solamente con transferencia de ingresos", y aseguró que en ese "abordaje multidimensional" uno de los "pilares fundamentales para construir ese futuro es la educación", además de ponderar la política estatal sobre primera infancia, la evaluación del sistema educativo y los incentivos educativos del plan Progresar que impulsa a los "jóvenes a terminar sus estudios".