El aguante. Macri le transmitió a Chocobar que "confía en que la Justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentía". "Estoy orgulloso", le dijo con una palmada.

Sin medias tintas, el presidente Mauricio Macri dio ayer una fuerte señal de apoyo a las fuerzas de seguridad que combaten el crimen: recibió en la Casa Rosada a Luis Chocobar, efectivo de la Policía Local de Avellaneda, que baleó y mató a un delincuente que apuñaló diez veces a un turista estadounidense en el barrio porteño de La Boca, y que fue procesado por homicidio y embargado por 400.000 pesos por la Justicia.



De la reunión participó también la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.



La justicia procesó el miércoles por "homicidio" y embargó por 400.000 pesos a Chocobar, de 30 años, luego de que el juez interviniente en la causa, Enrique Gustavo Velázquez (a cargo del Juzgado Nacional de Menores 1 de la Ciudad de Buenos Aires), consideró que se "excedió" en el uso de su legítima defensa.



Este juez es el mismo que en enero de 2017 liberó a un adolescente sospechoso detenido por el crimen del adolescente Brian Aguinaco en Flores.



La víctima, de 14 años, había sido asesinada en la previa al festejo de Navidad de 2016. Recibió un balazo al quedar en el medio de un asalto de motochorros, en Flores cuando viajaba en auto junto a su padre.



Por eso, el caso del policía Chocobar dejó de nuevo envuelto en la polémica al juez Vázquez, que ahora sumó el repudio del Presidente.



En un gesto de reconocimiento a su labor, Macri recibió ayer a Chocobar en la Casa de Gobierno y, a través de las redes sociales, hizo público su "apoyo" al policía que "defendió a un turista estadounidense que había sido brutalmente apuñalado en un intento de robo", según expresó el mandatario a través de Facebook.



"La noticia de la gratitud del turista con él conmovió a miles de argentinos, pero ayer (por el miércoles) nos enteramos que Luis será embargado por $400 mil pesos mientras se resuelve la causa por la muerte de uno de los ladrones", indicó el Presidente.



"Hoy lo recibí en la Casa Rosada. Quería ofrecerle todo mi apoyo, decirle que lo acompañamos y que confiamos en que la Justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentía", sostuvo.



La ministra Bullrich también se expresó al respecto en las redes sociales e indicó que Chocobar "actuó en cumplimiento de su deber de Policía y así debe ser interpretado. Queremos defender a los policías que cuidan a la gente y no que terminen acusados o presos".



El 8 de diciembre pasado, dos delincuentes interceptaron al turista norteamericano Frank Joseph Wolek, de 60 años, quien caminaba por el barrio porteño de La Boca, en Olavarría y Garibaldi.



De acuerdo a la pesquisa de la Policía de la Ciudad, durante el asalto, uno de los dos ladrones apuñaló una decena de veces en el pecho al turista, quien cayó al suelo gravemente herido. Tras el ataque, ambos delincuentes salieron corriendo, pero mientras uno logró escapar, otro de ellos fue interceptado a tres cuadras, en Irala y Suárez, por dos transeúntes que habían visto el ataque y lo retuvieron en el piso.



Poco después llegó al lugar Chocobar vestido de civil, quien se identificó como policía y, según declaró después, disparó al delincuente en la zona abdominal porque éste hizo un gesto como que si estuviera por sacar un arma mientras trataba de huir.



El ladrón, identificado como Pablo Kukok, de 18 años, fue trasladado al Hospital Argerich, donde fue operado por las lesiones sufridas en el hígado, intestino delgado y colon, y murió cinco días después.



En tanto, el turista estadounidense recibió el alta 20 días después del robo, tras permanecer internado en grave estado en terapia intensiva en el mismo centro de salud luego de ser operado de urgencia por haber sufrido lesiones en la aurícula izquierda y en el ventrículo derecho, un puntazo en cada pulmón y otras seis heridas.



"Me siento un poco decepcionado de la Justicia, la verdad me está cag... la vida y no logro entender el motivo por el cual quieren sacarme esa cantidad de plata con la que no cuento porque soy un trabajador", dijo por su parte Chocobar.



El enojo de Larreta



En su cuenta oficial de Twitter, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Rodríguez Larreta, afirmó: "Un caso más en que la Justicia actúa a favor de los delincuentes y no de la seguridad de los vecinos". "Pareciera que estamos en el mundo del revés", disparó en otro tuit.