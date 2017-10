Las chicas se divierten. Mauricio Macri sintió a flor de piel el cariño de los correntinos en su paso por la localidad de Concepción del Yaguareté Corá.

En medio de una campaña caliente y de final abierto en las urnas, el presidente Mauricio Macri pidió ayer en Corrientes al electorado nacional que "en octubre nos acompañen con su voto" y afirmó que el país "va a crecer y progresar", en el marco del cierre de campaña de la alianza oficialista ECO + Cambiemos que lleva como candidato a gobernador al radical Gustavo Valdés.



A 4 días de las elecciones en las que el próximo domingo Corrientes elegirá gobernador, legisladores provinciales, intendentes y concejales, Macri encabezó un acto oficial y cerró la campaña de la alianza oficialista con otro en formato 360º en el que además prometió que "la Argentina va a crecer y progresar" pero advirtió para eso "les quiero pedir que en octubre nos acompañen con su voto para que juntos construyamos esa Argentina".



Macri puso toda la artillería nacional en las últimas semanas para sostener en el poder el proyecto del gobernador radical Ricardo Colombi, un soldado de Cambiemos. En el Gobierno saben que no se pueden dar el lujo de perder la gobernación de Corrientes a sólo dos semanas de las elecciones legislativas a nivel nacional. Pero enfrente hay una dupla que tiene serias intenciones de amargarle el festejo: El peronista Carlos Camau Espínola y el exsenador radical, Eugenio "Nito" Artaza. La fórmula de "Corrientes Podemos Más", que en esta contienda electoral representa al peronismo, mantiene viva la incertidumbre sobre el resultado electoral. Pero no sólo Artaza se cruzó de bando. Hace tres días Nora Nazar, senadora provincial por el Partido Nuevo e integrante de la alianza Encuentro por Corrientes (ECO)+Cambiemos, llamó abiertamente a cortar boleta contra la coalición oficialista y volcarse hacia la fórmula Corrientes Podemos Más, de Espínola y Artaza.



Nazar, esposa del exgobernador y líder del PaNu, Raúl "Tato" Romero Feris, hizo este llamamiento mediante un par de audios de whatsapp que desde el domingo 1 de octubre comenzaron a viralizarse a través de las redes sociales más populares.



En estos audios, Nazar alentó abiertamente a cortar boleta en contra de la fórmula gubernamental de ECO+Cambiemos, Gustavo Valdés y Gustavo Canteros, y apoyar sólo la lista de diputados provinciales en la que figura como candidato Magno Ramírez del PaNu.



En este río revuelto, la elección entró en una ebullición con final abierto que Macri remó ayer para sumar votos para sus candidatos apoyado en el alto nivel de imagen positiva que el presidente tiene en esa provincia: 70 por ciento.



Por eso, en su presentación ante los correntinos, el jefe de Estado aseveró ayer que "a 20 meses (de su gobierno), la inflación está bajando, la pobreza bajó dos puntos más, eso es buena noticia frente a los que nos decían que no es por acá, es por acá y el país está creciendo" y señaló que los argentinos "no quieren convivir más con la mafia y la corrupción", en una velada crítica a sus antecesores, aunque sin mencionar directamente kirchnerismo.



En ese marco, acompañado por el gobernador saliente, Ricardo Colombi y la fórmula a sucederlo encabezada por Gustavo Valdes, Macri volvió a criticar al kirchnerismo, aunque sin mencionar a su antecesora, Cristina Fernández: "Para que esto se profundice, la Argentina necesita de ustedes, de vos que querés que no te mientan más, de vos que te levantás temprano todos los días y de los que no quieren convivir más con la mafia y la corrupción, no queremos más de eso", enfatizó casi al borde del grito. "Queremos vivir en paz, porque la violencia no lleva a ningún lugar. Hay un futuro en lo que estamos haciendo", sostuvo el mandatario al cerrar el acto en la ciudad de Mercedes, de donde es oriundo el gobernador Ricardo Colombi.

Lanzan el programa Pueblos Auténticos



En su paso por Corrientes, el presidente Mauricio Macri, presentó ayer el programa "Pueblos Auténticos", que busca fomentar el turismo rural en una selección de pequeñas localidades del país a través de sus particularidades históricas y culturales. Desde Concepción, uno de los pueblos elegidos, Macri aseguró que la intención del Ejecutivo es que haya al menos una localidad por provincia dentro de la iniciativa, que ofrecerá financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



Estas líneas de crédito tendrán como objetivo el desarrollo turístico y la generación de empleo e inclusión social.