Padrinazgo. La fórmula ECO-Cambiemos recibió el apoyo de los principales ministros nacionales. En la foto, durante un acto con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Con 810.689 habilitados para votar, la provincia de Corrientes abre hoy formalmente el calendario electoral 2017 para elegir gobernador en una elección clave para el gobierno de Mauricio Macri que apuesta fuerte a mostrar un triunfo hoy a sólo 15 días de las legislativas nacionales.



Una derrota este domingo no sería la mejor carta para mostrar en el juego electoral en el tramo final de la campaña, mientras un triunfo podría enviar una fuerte señal al resto de los votantes del país, especialmente a los que aún están indecisos y pueden inclinar la balanza.



A priori, la contienda electoral correntina para elegir al sucesor del radical Ricardo Colombi, muy polarizada entre la fórmula oficialista del frente Encuentro por Corrientes (ECO)-Cambiemos y la fórmula peronista, no parece un desafío fácil para la fórmula oficialista. Por eso, el cierre de campaña estuvo a cargo del propio Mauricio Macri que llegó el miércoles pasado a Mercedes para darle el empujoncito final a sus delfines, el binomio compuesto por el diputado nacional Gustavo Valdés y el vicegobernador Gustavo Canteros.



En su incursión a la Provincia, Macri manifestó la "fe que le tengo a los correntinos" de cara a los comicios. "Quiero pedir que nos acompañen con su voto, porque juntos vamos a construir el futuro de Corrientes y de la Argentina". También destacó que en Corrientes hay obras en ejecución por $9.000 millones.



Encuentro por Corrientes (ECO) -fundado por Colombi hace ocho años- en alianza con Cambiemos tendrá hoy como su principal contrincante a la fórmula justicialista Corrientes Podemos Más que encabeza el exintendente kircherista, Carlos Camau Espínola, y el radical disidente y exsenador de la UCR, Eugenio Nito Artaza, hoy principal referente del Frente Renovador de Sergio Massa en Corrientes.



La tercera opción está conformada por una fórmula encabezada por Sebastián Ríos Brisco, un joven dirigente con orígenes en el PRO, quien llevará como candidata a vice a Lorena Macri, quien no guarda relación filiatoria directa con el Presidente.



En los comicios también deberán renovar cinco escaños en senadores y 15 en diputados provinciales, lo que significa un tercio y la mitad de la composición de ambas cámaras, respectivamente, además de autoridades municipales.