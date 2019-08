Desbordado. Macri no pudo contener las lágrimas al intentar describir la lucha de María Eugenia Vidal en Buenos Aires. Ella tampoco pudo con la emoción y debió secarse los ojos con un pañuelo. Al final, se confundieron en un abrazo.

La máxima tensión de una campaña larga, dura y con final incierto para el Gobierno fue un combo demasiado pesado incluso para el presidente Mauricio Macri a quien siempre se le endilga falta de fervor popular a la hora de expresarse. Ayer, al bajar el telón a la campaña rumbo a la elecciones PASO del próximo domingo, el Presidente no pudo más: se emocionó y no pudo contener las lágrimas al igual que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Ambos, al límite, les pidieron a los bonaerenses "no nos suelten las manos".



Vidal tuvo que secarse las lágrimas con un pañuelo descartable y Macri tuvo que hacer una pausa porque se le quebró la voz.



Macri, que va por su reelección, llamó a "votar por el futuro", en medio de grandes elogios al trabajo de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, a quien calificó como "una leona que se animó a dar batallas que no dio nadie en la Provincia".



"Este domingo es muy importante. Se definen muchas cosas porque esta incertidumbre nos hace daño. Se define si seguimos hacia el futuro y volvemos al pasado. Se define si seguimos dando batalla al narcotráfico, a las mafias y a la corrupción", aseguró el presidente.



En el centro del escenario tipo 360 grados armado en el Centro Asturiano del partido bonaerense de Vicente López, Macri insistió en afirmar que el 11 de agosto "se define si seguimos integrándonos al mundo y cobrando vitalidad o volvemos a darle la espalda, se define si respetamos al que piensa distinto".



"Por eso es muy importante que vayamos a votar. Cada voto cuenta porque cada voto dice "no volvemos al pasado". Porque el país que queremos está en el futuro, no en el pasado, y cuanto antes lo hagamos, antes lo vamos a lograr", aseveró.



Además, Macri agregó que "esto es solo el comienzo" y destacó: "si pudimos con el espantoso punto de partida que nos dejaron y con todo lo malo que pasó en el mundo, imaginemos lo que vamos a lograr con un poco de viento a favor y con estas bases que construimos estos cuatro años".



Durante el acto, el presidente no ahorró elogios hacia la gobernadora Vidal, quien lo había precedido en la palabra. Visiblemente emocionado, Macri enfatizó que "los bonaerenses fueron los más audaces de 2015 porque se animaron a dejar atrás 28 años de desidia y sometimiento y apostar a lo mejor que le pasó en los últimos 30 años a esta provincia, que es María Eugenia Vidal".



"No voy a poder describir con palabras el nivel de admiración, cariño y respeto que tengo por esta mujer", dijo visiblemente conmovido, mientras Vidal se secaba las lágrimas con un pañuelo descartable, sentada entre el primer candidato a diputado nacional, Cristian Ritondo, y el compañero de fórmula de Macri, el senador peronista Miguel Ángel Pichetto.



"Tal vez estoy hoy más sensible porque es el Día del Gato", bromeó sobre sí mismo el mandatario al hacer referencia a cómo lo apoda la oposición; y a la jornada que, desde 2002, instauró la Federación Internacional para el Bienestar Animal.



Asimismo, describió a Vidal por su "fuerza, coraje, capacidad, tenacidad" que "lo combina con una sensibilidad única".



"Ahí tienen a una leona que va a dar todas las peleas que haya que dar, siempre poniendo la cara, porque nunca arruga, es una topadora. Se animó a dar batallas que nunca se habían dado en esta provincia. No se pierdan esta oportunidad, no se pierdan a María Eugenia Vidal", alentó.

El Presidente y la gobernadora pidieron a los bonaerenses "no nos suelten las manos". Macri bromeó: "Es el Día del Gato".Destacado:Vidal y lo que dijo del exabrupto de De Vido

María Eugenia Vidal consideró ayer que la declaración en su contra del exministro de Planificación Julio De Vido "tiene que ver con "una forma de hacer política que considera que la agresión y el machismo pueden ser parte". De Vido dijo en una entrevista radial que no tuvo nada que ver con la tragedia de Once y que "es un tema que sólo sirve para revolver mugre y la gobernadora Vidal es una experta en revolver mier..., es lo que más le gusta". "Me llaman hada virginal, peor que Barreda, llorona porque me dejan cositos en mi casa que era un cartucho de escopeta, Heidi. Lo último es experta en revolver mier... Eso es una forma de hacer política que considera que la agresión y el machismo pueden ser parte", expresó Vidal.