Consejos. Allegados le aconsejan a Macri que deje de jugar pádel, un deporte de alta exigencia que le sigue trayendo problemas físicos de importancia.

Por una lesión en la columna, el presidente Mauricio Macri se retiró del cumpleaños de Mirtha Legrand acostado en el asiento trasero de su camioneta, informaron ayer medios digitales.



En la noche del viernes pasado, el presidente Mauricio Macri concurrió a la fiesta de cumpleaños de la conductora televisiva Mirtha Legrand, que se realizó en la casa de Marcela Tinayre en Barrio Parque, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Según informó el sitio digital de noticias Infobae, Macri se retiró entrada la madrugada de un modo muy particular: acostado en el asiento trasero de la camioneta y tomándose la frente, en una clara muestra de dolor.

Por precaución, el presidente Macri juega al pádel en una cancha de césped sintético



Macri había llegado a los festejos, acompañado por su esposa Juliana Awada y la hija de ambos, Antonia. Consultados por Infobae, desde el entorno del Presidente explicaron que él se ve obligado a no estar demasiado tiempo sentado para evitar el dolor, luego de la lesión que se le produjo en la columna jugando al pádel con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en Chapadmalal, provincia de Buenos Aires.



La lesión en la columna -sería una lumbalgia por hernia de disco- le impide al mandatario moverse con libertad, algo que fue notado por los familiares de víctimas de la tragedia de Once que se reunieron con él la semana pasada. Sin embargo, no es la primera vez que tiene esta dolencia: según contó a periodistas acreditados en Casa Rosada, tuvo este mismo problema "hace un año y medio".



El diagnóstico, según el propio Macri, es de desviación de un disco de la espalda, "no operable", contó el propio mandatario, que se quejó por el dolor que le causa la lesión durante la reunión con las familiares de la tragedia ferroviaria.



Los amigos de Macri afirman que, para cuidar su salud, el presidente juega en una cancha de césped sintético en lugar de la tradicional, de cemento. Sin embargo, no son pocos los allegados que le aconsejan que deje de jugar pádel, un deporte de alta exigencia que le sigue trayendo problemas físicos de importancia.



La semana pasada el Presidente, junto a los ministros, unos pocos legisladores y sus más estrechos colaboradores se reunieron en Chapadmalal para hacer un repaso de la gestión, en un ambiente muy descontracturado.



Macri ha tenido ya problemas con sus rodillas, por los que fue intervenido en tres de oportunidades. La última operación se la realizó en agosto de 2017 en el Sanatorio Otamendi, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Antes de cumplir un mes en la Casa Rosada, el 8 de enero de 2016, Macri se fisuró una costilla. "Mientras jugaba con su hija Antonia, el jefe de Estado perdió el equilibrio y cayó haciendo peso sobre un costado del cuerpo", detalló el parte oficial. Los médicos le indicaron al presidente "permanecer en reposo por algunos días".



En la noche del pasado viernes, el presidente fue el invitado más importante en el cumpleaños de Mirtha y Goldie Legrand, del que también participaron la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el conductor Marcelo Tinelli y el actor y productor Adrián Suar, entre otros.