La investigadora del CONICET que revolucionó las redes sociales por sus comentarios sobre supuestos ajustes presupuestarios en el área de ciencia y técnica por parte del Gobierno en el programa "¿Quién quiere ser millonario?" de Santiago del Moroserá recibida este viernes por Mauricio Macri en la quinta de Olivos.



Marina Simian, bióloga del CONICET, ganó $500.000 en el ciclo de Telefé y dijo que destinaría el dinero a un proyecto en el que investiga la cura contra el cáncer y cuestionó a la administración nacional.



"No nos depositan los subsidios que tenemos ganados y tenemos que trabajar. Me anoté porque soy osada y me pareció una oportunidad. Pueden venir cuando quieran a ver el trabajo que hacemos", resaltó la mujer, y generó una ola de repercusiones en redes y medios de comunicación que obligaron al Gobierno a contestar.



"Tenemos atrasos en los pagos, pero vamos a cumplir", respondieron desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología.



En las últimas horas, la especialista fue contactada por Presidencia para invitarla a Olivos. Incluso aseguraron que la invitación fue del propio jefe de Estado.



Según la agenda presidencial, Simian será recibida este viernes pasado el mediodía. Antes, Macri tiene previsto inaugurar junto a Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal el viaducto del tren Mitre, en el barrio porteño de Belgrano.



"¿Te emocionás por qué? ¿Por el sacrificio, por los no, por la adversidad?", había indagado del Moro luego de que la bióloga, madre de tres adolescentes, ganara los $500.000. "Y… porque está difícil. Y uno le pone mucho, es mucho esfuerzo", relató la investigadora, emocionada.



En dialogó con Infobae, Jorge Aguado, secretario de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, fue el encargado de contestar.



"Tenemos un presupuesto asignado y Hacienda hace un desembolso en cuotas presupuestarias. Trabajamos con ellas en relación a los proyectos en cada uno de los institutos de investigación. No estamos en una situación ideal, tenemos atrasos en los pagos, pero queremos que se queden tranquilos que vamos a cumplir", dijo.