En medio de la intensa subida del dólar y de los cambios económicos que se vivieron la semana pasada, como la suba de la tasa de referencia de las Lebac y el cambio de la meta en la baja del déficit fiscal, se llevó a cabo una reunión del gabinete económico en la Casa Rosada de la que participa Mauricio Macri junto a Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda, Luis Caputo, ministro de Finanzas, Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central.

Según confirmaron, también estuvieron presentes Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, vicejefes de Gabinete, Juan José Aranguren, ministro de Energía, y Francisco Cabrera, ministro de Producción.

En simultáneo, Marcos Peña se reunió con la mesa nacional de Cambiemos y después está previsto que se sume Macri. Aquí estuvieron algunos gobernadores y dirigentes, como Alfredo Cornejo y Humberto Schiavoni.

Sucedió luego de un encuentro del Presidente con María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, en donde el mandatario les prometió que no se paralizarán las obras que están en ejecución. Aquí también estuvieron Marcos Peña, Quintana y Lopetegui. Aquí dialogaron sobre las consecuencias del recorte en el gasto público anunciado el viernes y Macri les confirmó que no se frenarán las obras, aunque algunas no comenzarán en el tiempo que estaba previsto.