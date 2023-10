La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, expresó hoy viernes que la coalición ostenta "la fuerza política que nunca tuvo" para generar "el cambio" en las próximas elecciones, al compartir por primera vez desde las PASO un acto de campaña junto al exmandatario Mauricio Macri, tras sus coqueteos con el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.



"Tenemos la fuerza política que nunca tuvo el cambio en la Argentina", indicó Bullrich durante su discurso en la Plaza 9 de Julio, en el centro de la ciudad bonaerense de Junín.



La candidata remarcó que JxC es el único espacio que tiene "la fuerza" para "no depender de los que extorsionan, cortan y no quieren que el país progrese", y ejemplificó esa postura con las 10 provincias que serán gobernadas por dirigentes pertenecientes a la coalición a partir del 10 de diciembre.



"No los tuvo Mauricio Macri cuando fue presidente. Tenía solo cuatro gobernadores, hoy tenemos 10 gobernadores. Vamos a ganar la provincia y la ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y nos vamos a animar a ganar Catamarca el 22 de octubre", detalló.



Bullrich destacó que el país necesita "ordenar la economía" para "sacar del mapa a la inflación que destruye todo a futuro" y subrayó que es capaz de "hablar con cualquiera" pero que no negociará "el cambio, la vida y el futuro de los argentinos".



"Ahí parada esta fuerza política, con liderazgo de convicción, le voy a poner toda la fuerza al cambio", agregó.



Bullrich llegó a Junín acompañada por distintos dirigentes de la coalición, entre los que se destacó la presencia del exmandatario Macri.



A sólo 9 días de las elecciones, esta es la primera vez -desde que Bullrich se aseguró el liderazgo de JxC tras vencer a Horacio Rodríguez Larreta en las PASO- que el fundador del PRO acompañó a la candidata en su gira proselitista.



"Hay que tener el coraje y la decisión que tiene ella y ahora sí, el peso político que tiene JxC. Se pasó de tener 4 gobernadores a tener 11 gobernadores con Néstor Grindetti. Ese es el sueño de cambiar, y que lo que valga sea la cultura del trabajo, que al que le vaya bien sea al que se esfuerce", señaló Macri durante una conferencia de prensa previa al acto de Bullrich.



El fundador del PRO resaltó a su exministra de Seguridad por ser "una mujer con el temple capaz de llevar adelante este cambio" y que será "apoyada por una experiencia y un equipo que no hay que desaprovechar".



"Acá hay un conjunto de vivos que no respetan la ley y le roban el trabajo a los argentinos. Ella dice que va a ordenar la educación, la calle y la economía. Va a poner el país dentro de la ley", explicó.



En esa conferencia, Bullrich insistió en que "nunca el cambio tuvo más poder que ahora", resaltó que "tiene gobernadores, intendentes y fuerza política", y "un equipo económico que ya está en la cancha" para implementar "un programa muy fuerte de país".



"Bajar la inflación, estabilizar el país, dejar de emitir, tener un presupuesto sin déficit y poder comenzar a proyectar una Argentina que tiene todo para crecer", explicó.



La candidata también cuestionó el programa económico de Milei al afirmar que "ya se ha demostrado que la propuesta de la dolarización no tiene ninguna posibilidad".



"El país hay que arrancarlo el 10 de diciembre. No podemos esperar", sugirió.



La presencia de Macri con Bullrich se da como corolario de distintos gestos de apoyo que el fundador del PRO intentó dar en los últimos días para morigerar los roces internos que generaron su acercamiento con Milei.



Tras haber planteado en un foro de la Universidad de Harvard que en un eventual triunfo de Milei los legisladores de JxC deberían "apoyar cualquier reforma razonable", una postura que la propia Bullrich calificó de "inconveniente", Macri salió primero a revalidar su apoyo a su exministra de Seguridad con una foto junto a ella en la previa del segundo debate presidencial, y después se mostró repartiendo boletas de la coalición en visitas a las ciudades de Vicente López, San Isidro, Rafaela y Posadas.



Además de Macri, también asistieron a Junín el candidato a gobernador Grindetti y su candidato a vice, Miguel Fernández; el diputado Diego Santilli, el exsecretario general de Presidencia Fernando De Andreis; el coordinador nacional y jefe de campaña de Bullrich, Sebastián De Luca; y el intendente local, Pablo Petrecca.



La gira proselitista en esta región de la provincia de Buenos Aires también incluye una visita a la ciudad de Pergamino, ubicada a 90 kilómetros hacia el norte, donde realizarán un acto en el Parque Belgrano junto al intendente Javier Martínez.