El presidente Mauricio Macri se refirió este sábado al motivo por el cual no habló del tema Malvinas durante la reunión que mantuvo ayer con la primera ministra del Reino Unido, Theresa May. "Ninguna de las partes resigna su reclamo", expresó en torno a la soberanía sobre las Islas. Sin embargo, destacó el "haber podido reestablecer un diálogo constructivo".

El presidente Mauricio Macri y la primera ministra británica Theresa May mantuvieron este viernes un encuentro bilateral en el marco de la Cumbre del G-20, durante el cual se comprometieron a fortalecer el vínculo comercial entre el Reino Unido y el Mercosur.

Durante la reunión no se habló de la soberanía sobre las islas Malvinas, según fuentes oficiales.

Antes de emprender su viaje hacia la Argentina May dejó bien en claro que la posición británica sobre la disputa por Malvinas no cambió. En declaraciones a la prensa de su país aseguró: "Tengo claro que nuestra posición sobre la soberanía de las Malvinas no ha cambiado. Pero lo que ha cambiado en los últimos meses es que hemos visto mejores relaciones con Argentina".

Sin embargo, ambas administraciones habían elogiado durante esta semana el acuerdo alcanzado por medio del cual habrá dos vuelos mensuales desde las Malvinas hacia la ciudad de Córdoba. La semana pasada la Cancillería argentina informó que la Argentina y el Reino Unido acordaron la ejecución de un nuevo vuelo mensual ida y vuelta a las islas Malvinas que hará escala en la ciudad de Córdoba. La ruta partirá desde San Pablo, Brasil, y estará a cargo de la aerolínea LATAM.