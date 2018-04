El presidente Mauricio Macri sostuvo hoy que "no se va a ir" ninguna cadena de supermercados del país durante una entrevista con el diario ABC de España, a pesar de la crisis en la que se encuentra el sector y que ya perjudicó duramente a empresas como Carrefour.

En la extensa charla, Macri fue consultado si la falta de competitividad es lo que está provocando que grandes cadenas planteen dejar el país, a lo que respondió que "no. No se va a ir ninguno". "Estamos trabajando para eludir la evasión de cadenas, ligadas a supermercados chinos, que son una competencia desleal y atentan contra el Estado, porque si no se tributa ni se pagan los impuestos no se puede sostener la educación pública, la sanidad, la seguridad", agregó.

Cabe recordar que las cadenas resultaron en los últimos años los canales más afectados por la caída del consumo, con Carrefour en medio de un proceso de crisis. "Tenemos una agenda intensa en todos los campos. Espero que me ayude a convencer a los españoles, definitivamente, de que aquí son muy bienvenidos, que esta es su casa. No van a encontrar en el mundo un país que los reciba con tanto afecto", dijo Macri.

Agregó que el turismo es para Argentina "un as en la manga" para crecer y desarrollarse y señaló que España puede "aportar" en esta área porque es un país "potente" en este sector, que tiene "los mejores operadores del mundo".

En otro tramo de la entrevista, Macri consideró que la visita que comienza mañana el jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, "refuerza todo lo bueno" que tienen Argentina y España. "Estoy muy contento con la visita de un amigo como Mariano Rajoy, al cual se va a sumar otro amigo, el Rey Felipe, que vendrá el año próximo (al Congreso de la Lengua de Córdoba)", puntualizó.

Para graficar la buena relación actual que tienen Argentina y España, las comparó con la de "dos amantes que se han vuelto a encontrar" y asumió que ambas naciones tuvieron "un cortocircuito absurdo de unos años que está resuelto". El ABC puso de relieve que "hacía once años que un presidente español no viajaba a Argentina" y que "el accidentado periodo kirchnerista" fue "un tiempo oscuro y de retroceso que alejó a los dos países".

En el plano interno, Macri evitó pronunciarse respecto a una posible candidatura a la reelección en 2019, al señalar que todavía tiene por delante "una gigantesca" agenda de trabajo como para pensar en elecciones. "No la he encarado (la reelección). La agenda de trabajo que tengo es gigantesca. La política me gusta es hacer cosas concretas para la gente. Las campañas y las elecciones son la peor parte. La campaña entiendo que es una necesidad, pero desde mi posición más vale no adelantarla. Al revés, atrasarla lo más posible", señaló.