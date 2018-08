Mauricio Macri todavía no habló públicamente sobre el nuevo caso de corrupción que involucra a ex funcionarios kirchneristas y empresarios de primera línea de la construcción, incluido el CEO de IECSA, la firma que hasta hace unos meses perteneció a su primo Angelo Calcaterra. Pero, en privado, dejó saber que quiere que la Justicia avance. Así lo confió ayer el ministro Germán Garavano al indicar que, “como dijo el Presidente, no importa quién cae sino que se haga Justicia y se termine con años de impunidad”.

Este jueves, con una parte de las cartas sobre la mesa, y consumada la detención de Javier Sánchez Caballero, mano derecha histórica de Calcaterra y también hombre clave del dueño anterior de la empresa, Franco Macri; el Presidente se refirió al caso en privado, durante la reunión de coordinación que mantuvo con sus principales colaboradores.

Y el mensaje que dio fue en línea con lo expuesto por Garavano.“Este escándalo va a salpicar a varios empresarios y es lógico que así pase”, pronosticó, en una frase que fue interpretada por sus colaboradores como una señal de que está dispuesto a aceptar que la depuración llegue, incluso, hasta al corazón de su familia, si es que así lo determina el juez federal Claudio Bonadio, a cargo de la causa por coimas iniciada a partir de una investigación realizada por el periodista Diego Cabot en La Nación.

Además del jefe de Gabinete Marcos Peña, y el binomio reempoderado de los vices Mario Quintana y Gustavo Lopetegui; estuvieron junto a Macri el presidente provisional del Senado Federico Pinedo y el titular de Diputados Emilio Monzó; el ministro del Interior Rogelio Frigerio y el representante de Elisa Carrió en Jefatura de Gabinete, Fernando Sánchez.

Más allá que desde lo político avala que la investigación sea profunda, en el Gobierno admiten que en lo personal el tema afecta al mandatario por el fuerte vínculo que tiene con su primo. En ese sentido, en Casa Rosada conceden que la situación de Calcaterra depende exclusivamente de lo que ocurra con Sánchez Caballero: difícilmente, señalan las fuentes, pueda escindir su responsabilidad de las decisiones que haya tomado su CEO, a quien Bonadio ordenó detener tras meses de investigación y de analizar los detallados apuntes que tomó en su cuaderno Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, ex número 2 de Julio de Vido en Planificación Federal.

En cambio, niegan que el caso pueda impactar en Franco Macri y, mucho menos, en el Presidente.