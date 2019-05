El presidente Mauricio Macri aseguró en un acto que encabezó en Corrientes que su gestión aspira a construir un país "sin impunidad". Si bien no se refirió al tema, la frase surge luego de la decisión de la Corte Suprema que dilata el inicio del primer juicio oral contra Cristina Kirchner.

"Todos queremos progresar, trabajar, poner nuestro granito de arena y que eso sea reconocido. Queremos que no haya impunidad. Lo que todos queremos es trabajo y no impunidad. Queremos una oportunidad de demostrar lo que valemos y no que aquel que no se esfuerza tenga siempre algún beneficio y algún privilegio. Esa no es la Argentina que soñamos la mayoría, la mayoría de ustedes que se levanta todos los días a trabajar en silencio sin pedir sacarle una ventaja a alguien", aseguró.

El máximo tribunal de justicia requirió que le giren el expediente donde se investiga a la ex presidente Cristina Kirchner por irregularidades en la concesión de obra pública de Santa Cruz. Se descuenta que ese trámite dilatará el inicio del juicio oral, que había sido programado para la semana que viene.

Esta mañana, Marcos Peña también habló de "sensación de impunidad" y apuntó contra los jueces que se mueven al ritmo de las encuestas electorales.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, hizo una lectura más técnica y planteó que no hay impedimentos para que igualmente se sustancie el debate oral. El TOF 2, que tiene a su cargo el juicio, tomará una decisión en las próximas horas.

En tono electoral, Macri reiteró que su administración está trabajando en construir los cimientos para el futuro. "No es lo que veníamos a hacer, queríamos crecer y desarrollar el país, pero había que hacer esta parte que estamos haciendo bien y nos va a permitir progresar", argumentó.

El mandatario se mostró confiado en que los argentinos ratificarán el rumbo en las próximas elecciones y prometió que sus políticas traerán resultados inéditos en el futuro. "Nunca antes decidimos corregir los problemas de raíz, sin atajos, sin parches, sin mentiras; a cada problema hay una solución y la vamos a concluir juntos", concluyó.