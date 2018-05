El presidente Mauricio Macri ratificó este jueves desde Salta el veto para la ley que ponía límites a los incrementos en las tarifas y apuntó contra la oposición, al asegurar que “no se puede hacer algo así tan irresponsablemente”.

“Ya ha sido vetada. Era una cosa anunciada, esta ley nació sin ningún tipo de viso de continuar porque claramente no está financiada, los que la han votado no han dicho de dónde salen los recursos. La verdad que no se puede hacer algo así tan irresponsablemente sin prever cómo, no se le puede mentir a la gente”, aseveró.

Según Macri, aplicar la iniciativa de la oposición implicaría “suspender la Asignación Universal por Hijo el resto del año; parte de las jubilaciones; suspender las obras que tenemos en todo el país, que vienen a traer agua potable, cloacas, rutas, mejoras de aeropuertos, energía, obras hídricas para evitar inundaciones".

Desde la localidad de Cachi, el mandatario insistió además con que le gustaría no tener que aumentar las tarifas, pero advirtió que “no hay futuro sin energía, tenemos que tener energía para poder crecer, para desarrollarnos”.

Macri también envió un fuerte mensaje al peronismo, al preguntarse si con el impulso de la ley querían hacer "una demostración de poder".

"Creo que los gobernadores, los senadores, tienen que explicar por qué votaron algo que ellos mismos dijeron que era un desastre, un mamarracho. Me pedían que les asegure que lo iba a vetar. ¿Para qué lo hicieron? ¿Querían hacer una demostración de poder? Ya sabemos que tienen mayoría en cada cámara, pero no se equivoquen. El poder lo tiene la gente. Y los argentinos decidieron un cambio, no van a volver atrás, quieren ir hacia el futuro", subrayó.

“Ellos no pueden creer que pueden sacar ventaja mintiéndole a la gente, diciendo que pueden bajar las tarifas sin decir dónde está la plata. Me encantaría, pero no se puede”, añadió Macri.

El Presidente confirmó el acuerdo con el FMI

Mauricio Macri confirmó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se va a firmar "en pocos días". El Presidente señaló que "la confianza es fundamental. Por eso fuimos al FMI para tener acompañamiento a las necesidades financieras quesolidifiquen el crecimiento de siete trimestres y lo continúen por muchos años".

"Para eso tenemos que trabajar juntos. En pocos días tendremos un acuerdo con el Fondo y, después, tenemos que ponernos atrabajar juntos para el Presupuesto 2019", agregó Macri.