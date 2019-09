El presidente Mauricio Macri viajará a fin de mes a Nueva York, Estados Unidos, para disertar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reúne a los líderes mundiales, según confirmaron fuentes gubernamentales a la agencia oficial de noticias Télam.



Por el momento, no hay todavía confirmadas oficialmente reuniones bilaterales con líderes mundiales, aunque precisaron que en el transcurso de esta semana se irá definiendo parte de la agenda del presidente en EEUU.



Según medios periodísticos digitales, Macri podría mantener encuentros con los mandatarios de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping.



En el caso del estadounidense Donald Trump, el encuentro cobra relevancia ya que se trata de un socio clave con fuerte peso en el FMI, donde se debe definir el giro de 5.400 millones de dólares para la Argentina. En el caso del presidente de China, la reunión también es relevante en función de los proyectos de inversión que están en carpeta.



Desde su asunción, Macri participó dos veces de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ya que en 2017 el país estuvo representado por la vicepresidenta Gabriela Michetti.



Hasta el momento el viaje no ha sido anunciado oficialmente, aunque las fuentes aseguraron a la agencia Télam que "está todo siendo armado para que vaya el presidente", si bien no descartaron que el "tema económico" en el país pueda modificar su estadía.



Desde Cancillería señalaron que habrá una agenda paralela que está elaborando el Ministerio de Hacienda y que incluiría una visita del ministro Hernán Lacunza a Washington, este 26 de septiembre, para reunirse con las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI), además de reuniones con fondos de inversión en Nueva York, en las que también podría participar el presidente.



Además de Lacunza, integrarán la comitiva oficial el canciller Jorge Faurie; el subsecretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Fulvio Pompeo, y el embajador en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Martín García Moritán.



Según medios digitales que citaban fuentes oficiales, el jefe de Estado argentino partirá a la ciudad norteamericana el próximo 21 de septiembre, acompañado por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza.



De esta manera, Macri hará una pausa en su campaña electoral de cara a las próximas elecciones generales, en las que buscará revertir los resultados de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de agosto pasado y llegar a un balotaje. El presidente tiene previsto exponer ante Naciones Unidas el 24 del corriente mes, pero llegará antes a Nueva York para mantener reuniones con potenciales inversores extranjeros.



Vehículos. Macri recibió a referentes de la industria automotriz, quienes manifestaron su apoyo al reciente acuerdo con Brasil que extendió el libre comercio administrado de la producción de vehículos.



Cautela de Alberto F.

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, arribó ayer por la mañana al país tras su visita a España y Portugal y se mostró cauteloso al hablar sobre la situación económica de la Argentina.



Dijo que se encuentra con "muchas ganas" de retomar la campaña para las elecciones generales de octubre y aseguró que "hace un tiempo" que no habla con el presidente Mauricio Macri.



En diálogo con un grupo de medios en el aeropuerto de Ezeiza, calificó como "muy útiles" sus reuniones con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el primer ministro portugués, Antonio Costa, y empresarios.

Renovación de Precios Cuidados

El Gobierno nacional de Mauricio Macri ya cerró la negociación con los empresarios y se apresta a anunciar hoy la renovación de Precios Cuidados, para más de 500 productos, con un aumento en sus valores que rondará entre el 5 y el 10 por ciento, según medios nacionales.



El incremento en los precios será menor para las 14 categorías de productos de alimentos básicos a los que el mes pasado se les quitó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) hasta fin de año, como leche, yogur, arroz, aceite de girasol y pastas secas, entre otros. Muchos de esos productos directamente no tendrán aumentos, por formar parte de Productos Esenciales, que tiene 64 categorías de productos dentro del programa Precios Cuidados y mantendrán los mismos valores hasta fines de octubre.

El dólar subió 13 centavos

Con la divisa demandada a nivel global ante datos negativos de exportaciones chinas, el dólar para la venta al público subió 13 centavos y cerró a $58,15 promedio.



En tanto, en el segmento mayorista la divisa avanzó 20 centavos y finalizó a $56,02 pese a que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) reapareció, luego de tres días de ausencia, con intervenciones en el mercado y a una nueva suba en la tasa de Leliq. Los operadores del mercado local destacaron que la presencia de la entidad que conduce Guido Sandleris sirvió para contener el incremento en la cotización del dólar. En cuanto a la tasa de política monetaria, el BCRA convalidó ayer una suba de 15 puntos básicos respecto del cierre del viernes al finalizar a 85,983%.