La idea había surgido el jueves, luego del acuerdo anunciado con los aliados del radicalismo y la Coalición Cívica para habilitar las cuotas en el pago de las facturas de gas. Un mensaje de Mauricio Macri en el inicio de esta semana, la palabra del Presidente para asomar entre la discusión interna de Cambiemos y sostener la argumentación hacia afuera, en momentos en que la inflación y los aumentos de los servicios públicos complican el humor social y trepan a lo más alto entre las principales preocupaciones en las encuestas. Faltaba definir el formato con el que Macri le pondría el cuerpo a ese debate, e incluso circuló que podía ser una cadena nacional: será con un discurso durante una recorrida por Vaca Muerta este lunes a la mañana.

“Concientizar”, coincidieron anoche funcionarios que trabajan en la visita a Neuquén sobre el objetivo y el eje del mensaje, en un momento en que la discusión por las tarifas encendió dos alarmas en el Gobierno: los espacios opositores encontraron un motivo para diluir límites y explorar articulaciones en el Congreso; el riesgo de que lo que se refleja en los relevamientos de opinión derive en reclamos más sonoros que el “ruidazo” del miércoles, con relativo alcance, y se cristalice cierto malestar en sectores de clase media que en buena medida fueron determinantes en la llegada de Macri al poder y en el triunfo de Cambiemos el año pasado. Macri recorrerá en yacimiento de Loma Campana, acompañado por el gobernador neuquino Omar Gutiérrez y el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez.

Con un mensaje en el que insistirá en dimensionar el valor de la energía y la necesidad de ahorrar en el consumo, el Presidente asumirá otra vez la defensa de los reacomodamientos tarifarios en otra semana que implicará desafíos para el Gobierno. Sectores del peronismo iniciarán este martes el tratamiento en comisión de proyectos para limitar los aumentos, a la vez que volverán a la carga para llevar el tema al recinto.Los opositores quedaron a una presencia del quórum cuando acordaron unir posiciones la semana pasada. Al día siguiente Macri dio luz verde a la propuesta de los aliados para permitir pagar el gas en cuotas con intereses, una medida que tendrá impacto fiscal neutro y no afectará la meta de reducir el déficit, como buscó sostener el Presidente.

En manos del oficialismo, la comisión de Presupuesto presidida por el macrista Luciano Laspina funcionará como tapón para el avance de los proyectos de la oposición. “Si nosotros no convocamos, no hay plenario y no hay dictamen”, dijo a Clarínuna espada de Cambiemos. De ese modo en caso de conseguir abrir la sesión harán falta dos tercios de los votos en el recinto para aprobar alguna iniciativa. Al Presidente le quedará a su cargo otra contención, la del humor social.

“Hay que explicar bien a la sociedad las razones de los aumentos, que se entienda bien que son necesarios, sobre todo a los sectores medios que son los que están haciendo más esfuerzo”, dijo uno de los actores clave que trabajó el tema estos días. En la Casa Rosada adelantaron que el principal eje será la necesidad de ahorrar luz y gas. El Presidente se había apoyado en un informe la semana pasada para sostener los aumentos como único camino para incrementar la producción de energía: argumentó en privado que “las tarifas de gas de nuestros vecinos son 160% más caras” y que el consumo “en Buenos Aires es 70% superior” al de Uruguay y Chile.

Fuente: Clarín